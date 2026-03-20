Giải tỏa rạch Xuyên Tâm 17.200 tỉ đồng: Người đi, người ở giữa cảnh ngổn ngang

Những ngày này, ven rạch Xuyên Tâm (TP.HCM), các hộ dân tháo dỡ nhà bàn giao mặt bằng. Rời nơi gắn bó, họ mang theo tâm tư, hy vọng chỗ ở mới an toàn hơn.
Trong ngày 18.3, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trực tiếp khảo sát dự án cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (đoạn từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật), đồng thời yêu cầu 3 phường Gia Định, Bình Thạnh và Bình Lợi Trung hoàn tất bàn giao mặt bằng trong tháng 6.2026 để triển khai thi công, phấn đấu hoàn thành vào năm 2028.
Dự án rạch Xuyên Tâm là một trong những công trình trọng điểm về chỉnh trang đô thị và môi trường của TP.HCM với tổng mức đầu tư hơn 17.200 tỉ đồng từ ngân sách, thực hiện giai đoạn 2023 - 2028.
Tuyến rạch dài gần 8,9 km, đi qua địa bàn các phường Bình Thạnh, Gia Định, Bình Lợi Trung và An Nhơn, gồm một tuyến chính dài gần 6,7 km và ba nhánh hơn 2,2 km. Hơn 2.200 hộ dân dọc tuyến kênh này bị ảnh hướng khi triển khai dự án.
Trong tổng mức đầu tư hơn 17.200 tỉ đồng, chi phí bồi thường gần 14.000 tỉ đồng. Hiện nay chỉ phường An Nhơn bàn giao toàn bộ mặt bằng của 138 trường hợp thuộc diện thu hồi. 3 phường còn lại bồi thường còn chậm, với tổng số trường hợp chưa bàn giao lên đến 1.265 hộ.
TP.HCM: Nhiều hộ dân di dời phục vụ dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm
Chỉ đạo tại công trường vào ngày 18.3, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu 3 phường Bình Thạnh, Gia Định và Bình Lợi Trung tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng theo kế hoạch
