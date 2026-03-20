Giải tỏa rạch Xuyên Tâm 17.200 tỉ đồng: Người đi, người ở giữa cảnh ngổn ngang

Trong ngày 18.3, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trực tiếp khảo sát dự án cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (đoạn từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật), đồng thời yêu cầu 3 phường Gia Định, Bình Thạnh và Bình Lợi Trung hoàn tất bàn giao mặt bằng trong tháng 6.2026 để triển khai thi công, phấn đấu hoàn thành vào năm 2028.

Dự án rạch Xuyên Tâm là một trong những công trình trọng điểm về chỉnh trang đô thị và môi trường của TP.HCM với tổng mức đầu tư hơn 17.200 tỉ đồng từ ngân sách, thực hiện giai đoạn 2023 - 2028.

Tuyến rạch dài gần 8,9 km, đi qua địa bàn các phường Bình Thạnh, Gia Định, Bình Lợi Trung và An Nhơn, gồm một tuyến chính dài gần 6,7 km và ba nhánh hơn 2,2 km. Hơn 2.200 hộ dân dọc tuyến kênh này bị ảnh hướng khi triển khai dự án.

Trong tổng mức đầu tư hơn 17.200 tỉ đồng, chi phí bồi thường gần 14.000 tỉ đồng. Hiện nay chỉ phường An Nhơn bàn giao toàn bộ mặt bằng của 138 trường hợp thuộc diện thu hồi. 3 phường còn lại bồi thường còn chậm, với tổng số trường hợp chưa bàn giao lên đến 1.265 hộ.

Theo ghi nhận vào chiều 19.3, đoạn từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè về hướng cầu Bùi Đình Túy, cảnh nhà cửa ven rạch Xuyên Tâm vẫn chưa thay đổi nhiều ẢNH: NHẬT THỊNH

Bên cạnh một số hộ đã hoàn tất tháo dỡ, sẵn sàng bàn giao mặt bằng, nhiều gia đình vẫn đang tất bật di dời. Tuy nhiên, vẫn còn không ít căn nhà giữ nguyên hiện trạng, chưa được tháo dỡ ẢNH: NHẬT THỊNH

TP.HCM: Nhiều hộ dân di dời phục vụ dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm

Dự án rạch Xuyên Tâm đi qua 4 phường là An Nhơn, Bình Lợi Trung, Gia Định và Bình Thạnh, ảnh hưởng 2.190 trường hợp, trong đó 897 trường hợp bị ảnh hưởng một phần và 1.293 trường hợp giải tỏa toàn phần ẢNH: NHẬT THỊNH

Người dân sống ven rạch Xuyên Tâm (đoạn qua phường Gia Định) tất bật tháo dỡ nhà và vận chuyển đồ đạc vào chiều 19.3 ẢNH: NHẬT THỊNH

Những căn nhà dần được tháo dỡ, người dân rời nơi ở cũ ẢNH: NHẬT THỊNH

Chị Nguyễn Thị Trang (48 tuổi) cho biết đã gắn bó với nơi này suốt 30 năm, nên khi chuyển đi không khỏi bùi ngùi, nhớ bà con lối xóm. Dù vậy, chị cũng thấy an tâm khi gia đình sắp bắt đầu cuộc sống mới tại căn hộ chung cư mới trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, với điều kiện sinh hoạt khang trang, ổn định hơn ẢNH: NHẬT THỊNH

Bà Đặng Thị Vân (57 tuổi, bên phải) cho biết gia đình đang gặp nhiều khó khăn trong việc bàn giao mặt bằng do chưa tìm được nơi ở mới. Theo bà, gia đình có đến 12 người nên việc di dời, sắp xếp chỗ ở tạm thời không hề dễ dàng. “Tôi mong sớm nhận được tiền đền bù để gia đình có thể ổn định chỗ ở lâu dài”, bà Vân chia sẻ ẢNH: NHẬT THỊNH

Gắn bó với khu vực rạch Xuyên Tâm từ nhỏ đến giờ, bà Vân không giấu được nỗi buồn khi chuẩn bị rời đi. Tuy vậy, bà cho biết vẫn chấp nhận di dời theo chủ trương của nhà nước nhằm phục vụ chỉnh trang, phát triển đô thị ẢNH: NHẬT THỊNH

Những căn nhà đã di dời xong được tháo dỡ, để lại khoảng trống ngổn ngang ẢNH: NHẬT THỊNH

Tổng mức đầu tư dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm hơn 17.200 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường gần 14.000 tỉ đồng ẢNH: NHẬT THỊNH

Người dân được tái định cư bằng các hình thức tự lo nơi ở mới, bố trí nhà ở xã hội, căn hộ chung cư hoặc nền tái định cư. Trong thời gian chờ bố trí tái định cư, người dân bị giải tỏa được hưởng chính sách tạm cư ẢNH: NHẬT THỊNH

Chỉ đạo tại công trường vào ngày 18.3, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu 3 phường Bình Thạnh, Gia Định và Bình Lợi Trung tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng theo kế hoạch ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh trường hợp chậm chi trả, lãnh đạo phường phải chịu trách nhiệm trước UBND TP.HCM. Ngược lại, nếu người dân đã nhận tiền nhưng không bàn giao mặt bằng đúng cam kết thì sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế ẢNH: NHẬT THỊNH

Đoạn rạch Xuyên Tâm qua Trường đại học Văn Lang (phường Bình Lợi Trung) dài khoảng 540 m được khởi công cải tạo từ ngày 15.5.2025. Đến nay, công trình đang dần hoàn thiện, dự kiến thông xe kỹ thuật vào tháng 4 và cơ bản hoàn thành trong tháng 6.2026 ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại khu vực này, công nhân làm việc liên tục, máy xúc và xe chở vật liệu ra vào nhộn nhịp, các hạng mục kè bờ và cải tạo lòng rạch đang dần hình thành ẢNH: NHẬT THỊNH