Phường Bình Thạnh giao mặt bằng dự án rạch Xuyên Tâm trong tháng 5.2026

Trao đổi với Báo Thanh Niên ngày 10.5, ông Phan Quang Khánh, Chủ tịch UBND phường Bình Thạnh (TP.HCM), cho biết đang tập trung công tác bồi thường dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trong tháng 5.2026.

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm là công trình trọng điểm mang ý nghĩa rất lớn của TP.HCM, không chỉ giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường, chỉnh trang đô thị mà còn trực tiếp nâng cao chất lượng sống của nhân dân.

Ông Khánh cho biết phường luôn đặt quyền lợi chính đáng của người dân lên hàng đầu trong suốt quá trình triển khai. Trên địa bàn phường Bình Thạnh có 872 trường hợp thuộc diện thu hồi đất, gồm 364 trường hợp giải tỏa một phần và 508 trường hợp giải tỏa toàn phần.

Phường Bình Thạnh đặt mục tiêu cơ bản giao mặt bằng dự án rạch Xuyên Tâm trong tháng 5.2026 ẢNH: SỸ ĐÔNG

Tính đến ngày 4.5, phường hoàn thành 100% việc phê duyệt phương án chi tiết bồi thường cho toàn bộ 872 trường hợp với tổng số tiền giải ngân hơn 3.700 tỉ đồng. Nguồn lực tài chính này giúp người dân có điều kiện sớm ổn định cuộc sống mới.

Về mặt bằng, hiện có 580 trường hợp đồng thuận và đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, tương ứng với tỷ lệ 66,5%. Đặc biệt, nhờ sự đồng lòng của người dân, phường đã bàn giao mặt bằng trống toàn tuyến đoạn từ cầu Băng Ky đến cầu Rạch Lăng từ tháng 1.2026, giúp chủ đầu tư thi công hoàn thành một đoạn mẫu trong thời gian sắp tới.

Rạch Xuyên Tâm đoạn từ cầu Băng Ky đến cầu Rạch Lăng được giao mặt bằng để chủ đầu tư thi công một đoạn mẫu ẢNH: SỸ ĐÔNG

Nêu một số vướng mắc, Chủ tịch UBND phường Bình Thạnh nhìn nhận dự án có quy mô lớn, quá trình triển khai thực tiễn phát sinh vướng mắc khách quan liên quan đến việc sắp xếp, phân bổ quỹ nền đất, căn hộ tái định cư, nhà ở xã hội cũng như giải quyết một vài hồ sơ pháp lý nhà đất mang tính đặc thù.

Với quan điểm "không để ai bị bỏ lại phía sau", phường đang tích cực phối hợp các cơ quan, sở ngành để tìm giải pháp linh hoạt, nhân văn. "Mục đích cuối cùng là mọi người dân khi di dời đều được đảm bảo quyền lợi chính đáng, sớm ổn định cuộc sống và an cư lạc nghiệp", ông Khánh nói.

Dự án rạch Xuyên Tâm mới giải tỏa 50% mặt bằng

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm cần thu hồi đất của 2.190 trường hợp, bao gồm 897 trường hợp giải tỏa một phần và 1.293 trường hợp giải tỏa toàn bộ, tổng vốn bồi thường gần 14.000 tỉ đồng.

Tính đến đầu tháng 5.2026, Ban Quản lý dự án hạ tầng đô thị TP.HCM nhận bàn giao 1.070 mặt bằng, tương ứng 49%. Tuy nhiên, chủ đầu tư đánh giá các mặt bằng nằm rải rác, chưa liền tuyến gây khó khăn trong việc đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt là gói thầu XL-01 và gói XL-02. Nếu mặt bằng không bàn giao sớm, mốc hoàn thành dự án vào quý 3/2028 có nguy cơ ảnh hưởng lớn.

Toàn tuyến rạch Xuyên Tâm mới được bàn giao khoảng 50% mặt bằng ẢNH: SỸ ĐÔNG

Hồi giữa tháng 3.2026, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường của dự án này, yêu cầu bàn giao 100% mặt bằng sạch trong tháng 6.2026.

Sau chỉ đạo trên, Chủ tịch UBND phường Bình Thạnh cho biết phường đang dốc toàn lực đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu cơ bản hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng ngay trong tháng 5.2026. Riêng trong tháng 6.2026, phường sẽ dành toàn bộ quỹ thời gian và nguồn lực để tập trung giải quyết dứt điểm các trường hợp còn lại.

Nhà trên và ven rạch Xuyên Tâm đoạn qua phường Bình Lợi Trung thuộc diện giải tỏa ẢNH: SỸ ĐÔNG

Để thực hiện mục tiêu này, phường sẽ theo dõi tiến độ công việc hằng ngày, Ban chỉ đạo bồi thường của phường duy trì chế độ họp hằng tuần nhằm kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn tại cơ sở.

Bên cạnh đó, phường phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các đoàn thể, khu phố kiên trì vận động, thuyết phục để người dân hiểu và đồng thuận bàn giao mặt bằng, chủ động các phương án giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.