Rạch Ông Dí bị lấn chiếm? Người dân TP.HCM nói mưa lớn là nước tràn vào nhà

Tình trạng lòng rạch Ông Dí (đoạn dọc theo đường số 60, phường An Khánh, TP.HCM) bị lấn chiếm trái phép đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, giao thông và an toàn tài sản của nhiều hộ dân tại khu vực này.

Trở thành "rốn ngập" vì dòng chảy bị thu hẹp

Phản ánh đến Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Trí Dũng (57 tuổi, ở đường số 60, phường An Khánh) cho biết từ thuở nhỏ ông đã gắn bó với con rạch này. Trước đây, rạch Ông Dí có chiều ngang rộng tới mười mấy mét, phương tiện đường thủy như ghe bầu, ghe mắm có thể ra vào và quay đầu dễ dàng. Tuy nhiên, thời gian qua, quá trình đô thị hóa, tình trạng mua bán đất và lòng rạch bị lấn chiếm, diện tích lòng rạch bị co hẹp lại đáng kể.

Người dân phản ánh, trước đây rạch Ông Dí có chiều ngang rộng tới mười mấy mét, giờ đây dòng chảy bị thu hẹp đi rất nhiều ẢNH: TRẦN KHA

"Mỗi khi mùa mưa đến, nước từ các tuyến đường xung quanh như đường 47 dồn hết xuống rạch Ông Dí. Do dòng chảy quá hẹp, nước tiêu thoát không kịp dẫn đến ùn ứ, gây ngập úng nghiêm trọng. Trận mưa lớn vừa qua, nước dâng cao lên tận mặt đường, may mà mưa tạnh và thủy triều chưa đạt đỉnh, nếu không toàn bộ khu dân cư xung quanh đã chìm trong biển nước", ông Dũng lo lắng nói.

Cùng chung nỗi bất an, anh Nguyễn Ngọc Nguyên (ở đường số 60) cho hay nhiều hộ dân trong khu vực đang phải chịu trận trước cảnh cứ mưa là ngập. Không chỉ chịu ảnh hưởng từ nước mưa, khu vực này còn thường xuyên hứng chịu 2 đợt triều cường mỗi tháng. Do nước thoát chậm, tình trạng ngập úng ngày càng trầm trọng, tràn vào nhà dân làm hư hỏng nhiều đồ đạc, tài sản giá trị và khiến việc đi lại, giao thương gặp muôn vàn khó khăn.

Xây tường bao kiên cố

Cũng theo người dân địa phương, trước đây khu vực này đã được cơ quan chức năng cắm cọc mốc có mã số rõ ràng để định vị hành lang bảo vệ kênh rạch. Thế nhưng, hiện trạng này đã bị xâm hại.

Vợ chồng bà Nguyễn Thị Cầm (ở đường số 60, phường An Khánh) cho biết, khu vực này vốn là đất trống, trũng thấp nên trước đây nước mưa thoát rất nhanh. "Gần đây, người ta đổ đất đá nâng nền lên rất cao rồi xây tường gạch bao quanh chắn lại khiến dòng chảy rạch thu hẹp, nước không thoát kịp. Nhiều nhà dân dọc tuyến đường này hiện phải tự đục lỗ tường hoặc xây thêm đập ngăn tạm bợ quanh nhà để cản nước tràn vào", vợ chồng bà Cầm phản ánh.

Lòng rạch Ông Dí đầy rác ẢNH: TRẦN KHA

Đặc biệt, người dân tại đây phản ánh có một hộ dân sở hữu khu đất tại khu vực này đã có hành vi lấn chiếm rạch Ông Dí nhiều nhất, với diện tích lấn ra mép nước ước tính nhiều mét (từ vị trí cọc mốc đến mép nước rạch) dọc theo khu đất hình chữ L. Theo người dân, trong quá trình chiếm dụng hành lang bảo vệ, cọc mốc ranh giới của nhà nước cũng đã bị nhổ bỏ. Hộ dân này sau đó đã cho xe cơ giới rầm rộ vào san lấp mặt bằng, đổ bê tông cốt thép và tiến hành xây dựng tường rào kiên cố bao quanh phần diện tích nghi lấn chiếm.

Chờ câu trả lời

Điều khiến các hộ dân bức xúc hơn cả là ngay từ khi hộ dân nói trên vừa tiến hành đổ móng, xây dựng tường rào "trái phép" làm ảnh hưởng đến dòng chảy, bà con đã liên tục phản ánh trực tiếp, thậm chí mời lực lượng chức năng của phường xuống hiện trường để ngăn chặn kịp thời.

ẢNH: TRẦN KHA

Người dân xây tường gạch bao quanh ngăn nước tràn vào nhà ẢNH: TRẦN KHA

Tuy nhiên, công trình này vẫn thi công hoàn thiện và tồn tại suốt hơn 2 tháng qua. Tập thể người dân cũng đã ký đơn tố cáo gửi lên chính quyền địa phương và các cấp thẩm quyền của TP.HCM, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được bất kỳ thư phản hồi hay phương án giải quyết cụ thể nào.

Ngoài ra, người dân ở phường An Khánh cũng phản ánh một số vị trí cống rạch trên đường Nguyễn Văn Hưởng cũng bị lấn chiếm, gây hẹp dòng chảy.

Tại buổi làm việc với đại diện Báo Thanh Niên sáng 24.6, đại diện UBND phường An Khánh cho biết đã tiếp nhận toàn bộ nội dung phản ánh cũng như các câu hỏi liên quan. Vị đại diện này cho biết phía phường sẽ kiểm tra, xác minh lại toàn bộ sự việc để nắm rõ các nội dung người dân phản ánh, báo cáo lên trên và sớm có thông tin phản hồi chính thức, cụ thể đến Báo Thanh Niên.