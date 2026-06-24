Xem nhanh 20h ngày 24.6: Hoa hậu Bảo Ngọc thừa nhận dùng AI chỉnh sửa trúng tuyển | Sơn xanh trên đường TP.HCM là gì?

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Đường sơn phản quang xanh ở TP.HCM, người dân thích vì: ‘Từ xa cũng nhìn thấy’

Những ngày gần đây, nhiều người dân khi đi qua các tuyến đường như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Đình Chiểu, Điện Biên Phủ hay Trương Định không khỏi thắc mắc khi thấy xuất hiện những mảng sơn phản quang màu xanh kéo dài sát lề đường tại các điểm dừng xe buýt.

Theo ghi nhận của Báo Thanh Niên ngày 24.6, không ít người ban đầu tưởng đây là phần sơn thuộc các cửa hàng ven đường hoặc một hạng mục mới chưa rõ công dụng. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, nhiều người đánh giá cách làm này giúp nhận diện điểm dừng xe buýt dễ dàng hơn và tăng độ an toàn cho hành khách.

"Từ xa là nhìn thấy ngay. Màu xanh này nổi bật mà vẫn dịu mắt, người lớn tuổi hay mắt kém cũng dễ nhận ra", bà Liên Anh (phường Bàn Cờ) chia sẻ khi chờ xe buýt trên đường Nguyễn Đình Chiểu.

Đường sơn phản quang xanh ở TP.HCM, người dân thích vì: ‘Từ xa cũng nhìn thấy’

Theo ghi nhận thực tế, một số điểm dừng hiện không có nhà chờ hoặc biển báo nổi bật. Việc sơn phản quang màu xanh giúp hành khách dễ xác định vị trí đón xe, đồng thời tạo tín hiệu trực quan để các phương tiện khác không dừng, đỗ lấn chiếm khu vực dành cho xe buýt.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết việc sử dụng màu sắc tại điểm dừng nhằm tăng khả năng nhận diện ở những khu vực đông người như điểm kết nối metro, trung tâm thương mại hoặc các tuyến phố trung tâm. Trong các phương án thí điểm, màu xanh được đánh giá phù hợp với không gian đô thị và màu nhận diện của hệ thống xe buýt TP.HCM.

Toàn cảnh sự cố khiến Bảo Ngọc lên tiếng lần hai

Thông tin Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc được nhận vào chương trình thạc sĩ Khoa học và chính sách môi trường của Đại học Columbia (Mỹ) đã thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Tuy nhiên, bức thư tuyển sinh được đăng tải trên fanpage cá nhân sau đó gây tranh cãi khi xuất hiện một số chi tiết bất thường. Nhiều người phát hiện dòng chữ "ho tuition" xuất hiện trong văn bản, cùng một số ký tự được cho là không giống với nội dung gốc của thư tuyển sinh.

Xem nhanh 20h ngày 24.6: Hoa hậu Bảo Ngọc thừa nhận dùng AI chỉnh sửa trúng tuyển | Sơn xanh trên đường TP.HCM là gì?

Từ đó, nhiều nghi vấn liên quan đến việc chỉnh sửa tài liệu đã xuất hiện trên mạng xã hội. Sau những tranh cã, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã chính thức lên tiếng giải thích và xin lỗi. Bảo Ngọc khẳng định việc được nhận vào chương trình thạc sĩ của ĐH Columbia là hoàn toàn chính xác. Theo cô, thư tuyển sinh ban đầu cho kỳ nhập học năm 2026 có kèm khoản hỗ trợ tài chính 15.000 USD. Tuy nhiên, do kế hoạch tham gia Miss World 2026, cô đã xin chuyển thời gian nhập học sang năm 2027 nên các điều kiện hỗ trợ sẽ được nhà trường xem xét lại.

Nàng hậu cũng thừa nhận hình ảnh thư tuyển sinh đăng trên fanpage đã được xử lý bằng AI để che thông tin cá nhân. Trong quá trình này, công cụ AI tự động tái tạo sai một số ký tự, dẫn đến những chi tiết gây tranh cãi trên văn bản được công khai. Bảo Ngọc khẳng định không có sự chỉnh sửa nhằm thay đổi nội dung thư tuyển sinh hay tạo hiểu lầm về giá trị hỗ trợ tài chính. Sau khi phát hiện sai sót, cô đã gỡ bài đăng, kiểm tra lại thông tin và gửi lời xin lỗi đến công chúng vì sự sơ suất này.

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