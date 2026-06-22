Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Vòng xoáy nuốt tiền mang tên ‘sở hữu kỳ nghỉ’ ở TP.HCM

Hứa hẹn lợi nhuận gấp nhiều lần, cam kết sang nhượng dễ dàng, thu mua lại với giá cao... những miếng "bánh vẽ" đầy hấp dẫn đã khiến không ít người rơi vào chiếc bẫy mang tên hợp đồng "sở hữu kỳ nghỉ".

Ngày 19.6.2026, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố 11 vụ án xảy ra tại 11 công ty, đồng thời khởi tố và bắt tạm giam gần 200 bị can để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đây là các đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp kinh doanh du lịch để thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, chuyên nghiệp, đánh vào tâm lý muốn đầu tư, sở hữu kỳ nghỉ và nhu cầu chuyển nhượng các gói du lịch để sinh lời của người dân.

Xem nhanh 20h ngày 22.6: Cái bẫy tinh vi 'sở hữu kỳ nghỉ' | Mua vàng từ 20 triệu: Không dùng tiền mặt?

Để dẫn dụ “con mồi” sa lưới, các đối tượng đã tạo ra một vỏ bọc hào nhoáng bằng cách thuê địa điểm kinh doanh tại các văn phòng, cao ốc, nhà ở nguyên căn bề thế, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại. Điều này bước đầu tạo niềm tin cho khách hàng về một công ty uy tín, có tiềm lực.

Bên cạnh cơ sở vật chất, đội ngũ nhân lực cũng được xây dựng chỉn chu, có sự phân công chặt chẽ, cụ thể hóa trách nhiệm của từng bộ phận, từ ban giám đốc đến quản lý, pháp lý, gọi điện tìm kiếm khách hàng, nhân viên kinh doanh, nhân viên chăm sóc khách hàng.

“Con mồi” mà các đối tượng lừa đảo nhắm tới là những người trung niên, người lớn tuổi có điều kiện kinh tế, mong muốn tìm nguồn thu nhập thụ động. Sau khi thu thập, mua trái phép dữ liệu cá nhân của khách hàng từng tham gia các chương trình du lịch nghỉ dưỡng, sở hữu kỳ nghỉ và khai thác, mua dữ liệu người dùng trên mạng xã hội, đội ngũ nhân viên sẽ gọi điện để mời chào “con mồi” tham dự hội thảo, sự kiện, với lời hứa có quà mang về.

Đề xuất mua bán vàng từ 20 triệu phải thanh toán không dùng tiền mặt

Ngân hàng Nhà nước mới đây gửi hồ sơ đến Bộ Tư pháp để thẩm định đối với dự thảo sửa đổi nghị định quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Theo quy định hiện hành, việc thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản thanh toán của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Tại dự thảo, Ngân hàng Nhà nước đề xuất sửa đổi theo hướng việc thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải được thực hiện bằng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật về thanh toán.

Đề xuất mua bán vàng từ 20 triệu phải thanh toán không dùng tiền mặt

Phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt gồm: séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng (thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước), ví điện tử và các phương tiện thanh toán khác.

Riêng việc sử dụng thẻ tín dụng hoặc phương tiện, hình thức thanh toán có nguồn tiền từ hoạt động cấp tín dụng để thanh toán giao dịch mua vàng miếng, dự thảo nhấn mạnh "phải tuân thủ quy định của pháp luật về hoạt động cấp tín dụng".

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