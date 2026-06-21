Ngân hàng Nhà nước cảnh báo tình trạng ngoại tệ giả

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1 (NHNN), trước tình hình lưu hành ngoại tệ giả diễn biến phức tạp tại thị trường trong nước, NHNN đưa ra một số khuyến cáo đối với người dân và doanh nghiệp. Cụ thể, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện mua, bán ngoại tệ tiền mặt tại các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối. Bán (đổi) ngoại tệ tại các đại lý đổi ngoại tệ được NHNN cấp giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ.

Người dân mua, bán ngoại tệ tại ngân hàng ẢNH: NGỌC THẮNG

Cá nhân, doanh nghiệp không mua, bán, trao đổi ngoại tệ tiền mặt giữa các cá nhân với nhau hoặc tại các tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ. Việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt giữa các cá nhân với nhau hoặc tại các tổ chức không được phép, ngoài việc gặp rủi ro liên quan đến ngoại tệ giả gây thiệt hại về tài sản, còn vi phạm quy định của pháp luật và có thể bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng theo quy định tại Điều 27 Chương II Nghị định số 340/2025 ngày 25.12.2025 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ ngoại tệ có dấu hiệu giả, người dân và doanh nghiệp không tiếp tục sử dụng, lưu hành hoặc chuyển nhượng cho người khác. Đồng thời thông báo cho Công an TP.Hà Nội hoặc tổ chức tín dụng gần nhất để kiểm tra, xử lý theo quy định; phối hợp cung cấp thông tin nhằm phục vụ công tác xác minh (nếu có).

Theo NHNN chi nhánh Khu vực 1, việc chủ động phòng ngừa ngoại tệ giả không chỉ góp phần bảo vệ tài sản của người dân, doanh nghiệp mà còn góp phần giữ vững an ninh tiền tệ, trật tự an toàn xã hội và sự ổn định của thị trường ngoại hối trên địa bàn TP.Hà Nội.