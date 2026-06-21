Giá USD hôm nay 21.6.2026: Giữ đà tăng trong khi euro, yen Nhật đồng loạt giảm

Sáng 21.6, giá USD tại các ngân hàng thương mại ghi nhận một tuần tăng. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank mua chuyển khoản 26.120 đồng, bán ra 26.440 đồng, tăng 28 đồng so với cuối tuần trước. Tương tự, Ngân hàng ACB tăng 10 đồng ở chiều mua chuyển khoản sau một tuần, lên 26.130 đồng và tăng 28 đồng ở chiều bán ra, lên 26.440 đồng…

Ngược chiều USD, nhiều ngoại tệ khác đồng loạt đi xuống trong tuần. Chẳng hạn, giá euro tại Ngân hàng Vietcombank giảm 298 đồng sau một tuần khi mua chuyển khoản xuống 29.701 đồng, bán ra 30.954 đồng; bảng Anh giảm 524 đồng khi mua chuyển khoản còn 34.231 đồng, bán ra xuống 35.327 đồng; yen Nhật cũng giảm 0,98 đồng khi mua chuyển khoản 159,36 đồng và bán ra xuống 167,79 đồng...

Giá USD duy trì đà tăng trong tuần trong khi nhiều ngoại tệ khác đi xuống ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tăng cao trở lại. Chỉ số USD-Index đạt 100,76 điểm, tăng 0,95 điểm so với cuối tuần trước. Đồng USD bật tăng sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột. Đồng thời, đồng bạc xanh cũng được hỗ trợ khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp kết thúc giữa tuần này. Đồng thời, nhiều quan chức Fed cũng bày tỏ quan điểm có thể phải nâng lãi suất thêm một lần nữa trong năm nay. Trong đó có 9/18 người cho rằng sẽ tăng lãi suất trong năm nay và dự báo chung ghi nhận ít nhất một lần tăng lãi suất 25 điểm cơ bản (tương ứng 0,25%).

Theo các chuyên gia phân tích của Công ty Chứng khoán MB (MBS), tỷ giá USD/VND vững vàng trước nhiều thách thức khi áp lực lạm phát khiến kỳ vọng của thị trường về khả năng Fed tăng lãi suất từ năm 2027 ngày càng tăng. Các áp lực lên tỷ giá trong thời gian tới vẫn còn, bao gồm khả năng Fed sẽ tiếp tục trì hoãn việc giảm lãi suất, thậm chí tăng lãi suất nếu lạm phát chưa hạ nhiệt như kỳ vọng. Trong nước, thặng dư thương mại thu hẹp khi mức tăng trưởng nhập khẩu vẫn cao hơn đáng kể so với xuất khẩu nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất... Đơn vị này cũng dự báo, tỷ giá USD/VND sẽ dao động quanh mức 26.350 - 26.700 (tương ứng với mức tăng 0,3% - 1,6% so với đầu năm) trong quý 2/2026.