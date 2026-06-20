Giá USD hôm nay 20.6.2026: Ghi nhận tuần tăng

Kết thúc tuần qua, các ngân hàng thương mại đã tăng giá USD 17 đồng. USD tại Vietcombank được mua vào 26.090 - 26.120 đồng, bán ra 26.440 đồng. ACB mua vào 26.110 - 26.140 đồng, bán ra 26.440 đồng. Vietinbank mua vào 26.132 đồng, bán ra 26.440 đồng… Các ngoại tệ khác trong ngân hàng đứng yên sau nhiều ngày giảm. Tại Vietcombank, giá EUR mua vào 29.404 - 29.701 đồng, bán ra 30.954 đồng; bảng Anh mua 33.889 - 34.231 đồng, bán ra 35.327 đồng; đô la Úc giá mua vào 17.990 - 18.171 đồng, bán ra 18.753 đồng; yen Nhật giảm 0,4 đồng, mua vào 157,77 - 159,36 đồng, bán ra 167,79…

Yen Nhật giảm mạnh ẢNH: NGỌC THẮNG

Gái USD thế giới giảm nhẹ sau nhiều ngày tăng mạnh, chỉ số USD-Index thêm 0,09 điểm, lên 100,76 điểm. Dù vậy, USD đã tăng mạnh trong tuần này khi lên khoảng 1% so với các đồng tiền chủ chốt và lên mức cao nhất trong 13 tháng, một phần nhờ kết quả cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vừa qua. Các dự báo kinh tế mới của Fed cho thấy 9 trong số 19 nhà hoạch định chính sách hiện dự báo sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất trước cuối năm.

Đồng USD giữ vững đà tăng so với phần lớn các đồng tiền chủ chốt khi triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran vẫn còn bỏ ngỏ. Diễn biến này khiến yen Nhật tiếp tục chịu áp lực, dao động quanh mức thấp nhất trong hai năm. Nếu tỷ giá USD/yen vượt ngưỡng hiện tại, đồng yen sẽ rơi xuống mức yếu nhất trong gần 40 năm. Có thời điểm USD tăng lên 161,8 yen, tiến sát mức đỉnh 161,96 yen được thiết lập vào tháng 7.2024. Nếu vượt qua mốc này, đồng bạc xanh sẽ ghi nhận mức cao nhất so với đồng yen kể từ năm 1986. Trước nguy cơ đồng yen tiếp tục mất giá, giới đầu tư vẫn duy trì tâm lý cảnh giác trước khả năng nhà chức trách Nhật Bản sẽ can thiệp trực tiếp vào thị trường ngoại hối như đã từng thực hiện vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5.