Đặt đại lý đổi ngoại tệ ở nơi có nhiều khách du lịch nước ngoài

Dự thảo bổ sung quy định các tổ chức tín dụng lựa chọn đối tượng để hợp tác, ký kết hợp đồng đại lý đổi ngoại tệ. Trong đó có tiêu chí về việc đặt đại lý đổi ngoại tệ tại những nơi có nhiều khách du lịch nước ngoài, bao gồm khách sạn; cửa khẩu quốc tế; khu vui chơi giải trí có thưởng dành cho người nước ngoài được cấp phép theo quy định pháp luật; văn phòng bán vé của các hãng hàng không, hàng hải, du lịch của nước ngoài và văn phòng bán vé quốc tế của các hãng hàng không Việt Nam; khu du lịch, khu phố đi bộ, trung tâm thương mại, siêu thị.

Theo ban soạn thảo, sửa đổi này nhằm tăng cường quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan trong hoạt động đại lý đổi ngoại tệ. Đảm bảo việc đặt đại lý đổi ngoại tệ tại những nơi cần thiết, phục vụ nhu cầu đổi ngoại tệ khách du lịch nước ngoài, hạn chế việc lợi dụng đặt đại lý đổi ngoại tệ để thực hiện các hoạt động mua bán ngoại tệ trái phép, gây ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối.

Đại lý đổi ngoại tệ mua ngoại tệ từ khách ẢNH: NGỌC THẮNG

Đồng thời, một tổ chức kinh tế chỉ được làm đại lý thu đổi ngoại tệ cho một tổ chức tín dụng được phép. Đại lý thu đổi ngoại tệ niêm yết, thông báo công khai tỷ giá mua ngoại tệ tiền mặt với đồng Việt Nam và thực hiện mua ngoại tệ với khách hàng theo đúng tỷ giá đã niêm yết, thông báo. Riêng đại lý đổi ngoại tệ đặt tại khu cách ly cửa khẩu quốc tế niêm yết, thông báo công khai tỷ giá mua, bán ngoại tệ tiền mặt với đồng Việt Nam và thực hiện mua, bán ngoại tệ với khách hàng theo đúng tỷ giá đã niêm yết, thông báo.

Dự thảo Thông tư xây dựng theo định hướng sửa đổi, bổ sung, cắt giảm các quy định về thành phần hồ sơ có nội dung liên quan đến điều kiện kinh doanh đã bị bãi bỏ tại Nghị quyết 24/NQ-CP của các thủ tục hành chính trong hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối của các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng. Bổ sung quyền và nghĩa vụ của các tổ chức tín dụng ủy quyền, tổ chức kinh tế để đảm bảo công tác quản lý giám sát của cơ quan quản lý (NHNN chi nhánh khu vực) trong hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối của tổ chức kinh tế. Cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính và thành phần hồ sơ được khai thác từ các cơ sở dữ liệu.