Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Đặt đại lý đổi ngoại tệ ở nơi có nhiều khách du lịch nước ngoài

Thanh Xuân
Thanh Xuân
02/06/2026 10:47 GMT+7

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa đưa ra dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý ngoại hối liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối của các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng.

Dự thảo bổ sung quy định các tổ chức tín dụng lựa chọn đối tượng để hợp tác, ký kết hợp đồng đại lý đổi ngoại tệ. Trong đó có tiêu chí về việc đặt đại lý đổi ngoại tệ tại những nơi có nhiều khách du lịch nước ngoài, bao gồm khách sạn; cửa khẩu quốc tế; khu vui chơi giải trí có thưởng dành cho người nước ngoài được cấp phép theo quy định pháp luật; văn phòng bán vé của các hãng hàng không, hàng hải, du lịch của nước ngoài và văn phòng bán vé quốc tế của các hãng hàng không Việt Nam; khu du lịch, khu phố đi bộ, trung tâm thương mại, siêu thị. 

Theo ban soạn thảo, sửa đổi này nhằm tăng cường quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan trong hoạt động đại lý đổi ngoại tệ. Đảm bảo việc đặt đại lý đổi ngoại tệ tại những nơi cần thiết, phục vụ nhu cầu đổi ngoại tệ khách du lịch nước ngoài, hạn chế việc lợi dụng đặt đại lý đổi ngoại tệ để thực hiện các hoạt động mua bán ngoại tệ trái phép, gây ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối.

Đặt đại lý đổi ngoại tệ ở nơi có nhiều khách du lịch nước ngoài- Ảnh 1.

Đại lý đổi ngoại tệ mua ngoại tệ từ khách

ẢNH: NGỌC THẮNG

Đồng thời, một tổ chức kinh tế chỉ được làm đại lý thu đổi ngoại tệ cho một tổ chức tín dụng được phép. Đại lý thu đổi ngoại tệ niêm yết, thông báo công khai tỷ giá mua ngoại tệ tiền mặt với đồng Việt Nam và thực hiện mua ngoại tệ với khách hàng theo đúng tỷ giá đã niêm yết, thông báo. Riêng đại lý đổi ngoại tệ đặt tại khu cách ly cửa khẩu quốc tế niêm yết, thông báo công khai tỷ giá mua, bán ngoại tệ tiền mặt với đồng Việt Nam và thực hiện mua, bán ngoại tệ với khách hàng theo đúng tỷ giá đã niêm yết, thông báo.

Dự thảo Thông tư xây dựng theo định hướng sửa đổi, bổ sung, cắt giảm các quy định về thành phần hồ sơ có nội dung liên quan đến điều kiện kinh doanh đã bị bãi bỏ tại Nghị quyết 24/NQ-CP của các thủ tục hành chính trong hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối của các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng. Bổ sung quyền và nghĩa vụ của các tổ chức tín dụng ủy quyền, tổ chức kinh tế để đảm bảo công tác quản lý giám sát của cơ quan quản lý (NHNN chi nhánh khu vực) trong hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối của tổ chức kinh tế. Cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính và thành phần hồ sơ được khai thác từ các cơ sở dữ liệu.

Tin liên quan

Nghiêm cấm đại lý thu đổi ngoại tệ bán ngoại tệ

Nghiêm cấm đại lý thu đổi ngoại tệ bán ngoại tệ

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh khu vực 2 vừa mới có công văn gửi các ngân hàng thương mại, các điểm thu đổi ngoại tệ tăng cường công tác quản lý trong hoạt động ngoại tệ.

Khám phá thêm chủ đề

Ngoại tệ ngân hàng du lịch khách sạn Ngân hàng Nhà nước
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận