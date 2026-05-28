Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 28.5.2026: Đô Mỹ tăng nhẹ, các ngoại tệ khác đi xuống

Thanh Xuân
28/05/2026 08:59 GMT+7

Các ngân hàng giảm giá EUR, bảng Anh…, trong khi USD trên thị trường thế giới tăng nhẹ. Doanh số giao dịch USD tại các ngân hàng giảm trong tuần qua.

Ngân hàng Nhà nước giữ tỷ giá trung tâm đứng yên ở mức 25.137 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại giữ giá USD không đổi, Vietcombank mua vào ở mức 26.113 - 26.143 đồng, bán ra 26.393 đồng; ACB mua vào 26.120 - 26.150 đồng, bán ra 26.393 đồng; Vietinbank mua vào với giá 26.135 đồng, bán ra 26.393 đồng… Chênh lệch giữa giá mua và bán USD của các nhà băng duy trì ở mức 250 - 280 đồng/USD.

Các ngoại tệ khác trong ngân hàng đồng loạt giảm. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 50 đồng, mua vào còn 29.816 - 30.117 đồng, bán ra 31.387 đồng; bảng Anh giảm 110 đồng, xuống 34.415 - 34.763 đồng chiều mua vào, bán ra 35.876 đồng…

Ngân hàng giữ giá USD không thay đổi trong ngày 28.5

Theo Ngân hàng Nhà nước, doanh số giao dịch USD từ ngày 18 - 22.5 bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 822.250 tỉ đồng, bình quân 164.450 tỉ đồng/ngày, giảm 2.655 tỉ đồng/ngày so với tuần trước đó. Các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt 77% và 18%. Lãi suất bình quân có xu hướng giảm nhẹ ở một số kỳ hạn chủ chốt so với tuần trước. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm và 1 tuần giảm lần lượt 0,01%/năm và 0,04%/năm xuống các mức 3,62%/năm và 3,64%/năm.

Trên thị trường thế giới, giá USD tăng nhẹ, chỉ số USD-Index thêm 0,05 điểm, lên 99,22 điểm. Những kỳ vọng về giải quyết xung đột tại Trung Đông nhanh chóng giảm đi sau những diễn biến căng thẳng mới. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Mỹ và Iran vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết trong các cuộc đàm phán hòa bình, sau khi Washington bác bỏ thông tin từ truyền hình nhà nước Iran về một thỏa thuận khung nhằm khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz trong vòng một tháng và dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân Mỹ đối với tàu thuyền Iran.

Những diễn biến mới tại Trung Đông khiến yen Nhật giảm xuống mức thấp nhất trong gần bốn tuần, tiến gần hơn tới ngưỡng từng buộc giới chức Nhật Bản phải can thiệp thị trường ngoại hối hồi tháng trước. Đồng yen giảm 0,14%, xuống 159,51 yên đổi 1 USD, mức yếu nhất kể từ ngày 30.4. Giới giao dịch nhìn nhận mốc 160 yen/USD là ngưỡng quan trọng có thể kích hoạt một đợt can thiệp mới, sau khi đồng yen đã vượt mức này trong tháng trước.

Mợt số ngoại tệ khác giảm so với USD. Đồng EUR giảm nhẹ, xuống 1,163125 USD/EUR, trong khi đồng bảng Anh mất 0,11%, xuống 1,34320 USD/bảng; đồng USD tăng 0,13% so với đồng franc Thụy Sĩ, lên 0,7866 franc/USD.

Giá USD hôm nay 27.5.2026: Tăng cùng chiều euro

Giá USD trong nước tăng nhẹ khi thế giới vẫn duy trì ở mức cao bởi nhà đầu tư vẫn lo ngại về lạm phát gia tăng.

