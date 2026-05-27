Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 27.5.2026: Tăng cùng chiều euro

An Yến
An Yến
27/05/2026 08:55 GMT+7

Giá USD trong nước tăng nhẹ khi thế giới vẫn duy trì ở mức cao bởi nhà đầu tư vẫn lo ngại về lạm phát gia tăng.

Sáng 27.5, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố tiếp tục tăng lên 25.137 đồng, giảm 1 đồng so với hôm qua. Ngay sau đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng tăng tương ứng ở chiều bán ra. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank giảm 1 đồng, đưa giá mua chuyển khoản xuống 26.163 đồng, bán ra 26.393 đồng; Ngân hàng ACB giảm 10 đồng ở chiều mua chuyển khoản, xuống 26.160 đồng và giảm 1 đồng ở chiều bán ra, còn 26.393 đồng…

Tại Ngân hàng Vietcombank, giá euro tăng nhẹ 5 đồng khi mua chuyển khoản 30.180 đồng, bán ra 31.453 đồng. Ngược lại, bảng Anh giảm 117 đồng khi mua chuyển khoản xuống 34.886 đồng, bán ra 36.003 đồng; yen Nhật cũng giảm 0,32 đồng, đưa chiều mua chuyển khoản còn 161,32 đồng và bán ra xuống 169,86 đồng…

Giá USD hôm nay 27.5.2026: Tăng cùng chiều euro- Ảnh 1.

Giá USD sáng 27.5 tăng nhẹ cùng chiều euro

ẢNH: NGỌC THẮNG

Báo cáo vĩ mô tháng 5 vừa được Công ty chứng khoán VNDIRECT công bố nhận định áp lực tỷ giá vẫn hiện hữu trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, dù tiền đồng hiện vẫn ổn định hơn đáng kể so với nhiều đồng tiền trong khu vực. Công ty này dự báo, tỷ giá USD/VND liên ngân hàng cuối năm 2026 có thể lên khoảng 27.100 VND/USD và tiếp tục tăng lên khoảng 27.778 VND/USD vào cuối năm 2027. 

Giá USD thế giới không biến động nhiều. Chỉ số USD-Index xoay quanh 99,09 điểm, thay đổi không đáng kể so với hôm qua. Nhà đầu tư vẫn đang lo ngại lạm phát đi lên khi giá dầu Brent tăng hơn 3% do chưa chắc chắn liệu Mỹ và Iran có đạt được thỏa thuận hòa bình để mở lại hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz hay không. Lãi suất vẫn duy trì ở mức cao khi các ngân hàng trung ương lớn như Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hay Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) chưa vội nới lỏng chính sách tiền tệ. Ông Kevin Warsh đã tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Fed vào ngày 22.5. Hiện thị trường kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 12 tới. Đây cũng là nguyên nhân chính hỗ trợ đồng bạc xanh neo ở mức cao...


Tin liên quan

Giá USD hôm nay 26.5.2026: Ngân hàng tăng, thị trường tự do sụt giảm

Giá USD hôm nay 26.5.2026: Ngân hàng tăng, thị trường tự do sụt giảm

Giá USD trong ngân hàng tiếp tục xu hướng tăng cùng chiều thị trường thế giới.

Khám phá thêm chủ đề

Giá USD giá USD hôm nay giá euro yen Nhật Lạm phát
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận