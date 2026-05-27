Giá USD hôm nay 27.5.2026: Tăng cùng chiều euro

Sáng 27.5, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố tiếp tục tăng lên 25.137 đồng, giảm 1 đồng so với hôm qua. Ngay sau đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng tăng tương ứng ở chiều bán ra. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank giảm 1 đồng, đưa giá mua chuyển khoản xuống 26.163 đồng, bán ra 26.393 đồng; Ngân hàng ACB giảm 10 đồng ở chiều mua chuyển khoản, xuống 26.160 đồng và giảm 1 đồng ở chiều bán ra, còn 26.393 đồng…

Tại Ngân hàng Vietcombank, giá euro tăng nhẹ 5 đồng khi mua chuyển khoản 30.180 đồng, bán ra 31.453 đồng. Ngược lại, bảng Anh giảm 117 đồng khi mua chuyển khoản xuống 34.886 đồng, bán ra 36.003 đồng; yen Nhật cũng giảm 0,32 đồng, đưa chiều mua chuyển khoản còn 161,32 đồng và bán ra xuống 169,86 đồng…

Giá USD sáng 27.5 tăng nhẹ cùng chiều euro ẢNH: NGỌC THẮNG

Báo cáo vĩ mô tháng 5 vừa được Công ty chứng khoán VNDIRECT công bố nhận định áp lực tỷ giá vẫn hiện hữu trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, dù tiền đồng hiện vẫn ổn định hơn đáng kể so với nhiều đồng tiền trong khu vực. Công ty này dự báo, tỷ giá USD/VND liên ngân hàng cuối năm 2026 có thể lên khoảng 27.100 VND/USD và tiếp tục tăng lên khoảng 27.778 VND/USD vào cuối năm 2027.

Giá USD thế giới không biến động nhiều. Chỉ số USD-Index xoay quanh 99,09 điểm, thay đổi không đáng kể so với hôm qua. Nhà đầu tư vẫn đang lo ngại lạm phát đi lên khi giá dầu Brent tăng hơn 3% do chưa chắc chắn liệu Mỹ và Iran có đạt được thỏa thuận hòa bình để mở lại hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz hay không. Lãi suất vẫn duy trì ở mức cao khi các ngân hàng trung ương lớn như Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hay Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) chưa vội nới lỏng chính sách tiền tệ. Ông Kevin Warsh đã tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Fed vào ngày 22.5. Hiện thị trường kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 12 tới. Đây cũng là nguyên nhân chính hỗ trợ đồng bạc xanh neo ở mức cao...



