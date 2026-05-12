Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 12.5.2026: Thế giới và trong nước đồng loạt tăng

An Yến
12/05/2026 08:49 GMT+7

Giá USD đồng loạt tăng khi đàm phán giữa Mỹ và Iran chưa có tiến triển mới.

Sáng 12.5, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.123 đồng, tăng 5 đồng so với hôm qua. Đồng loạt, giá USD trong các ngân hàng thương mại cũng tăng và tiếp tục bán ra kịch trần. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank tăng 6 đồng, đưa giá mua chuyển khoản lên 26.129 đồng, bán ra 26.379 đồng; Ngân hàng ACB tăng 20 đồng ở chiều mua chuyển khoản, lên 26.140 đồng và cũng tăng 6 đồng ở chiều bán ra, lên 26.379 đồng…

Tương tự, một số ngoại tệ khác tiếp tục tăng như giá euro tại Vietcombank tăng 20 đồng khi mua chuyển khoản lên 30.495 đồng, bán ra 31.782 đồng; bảng Anh tăng 22 đồng khi mua chuyển khoản lên 35.226 đồng, bán ra 36.354 đồng. Riêng yen Nhật quay đầu giảm 0,32 đồng khi mua chuyển khoản xuống 163,12 đồng và bán ra 171,74 đồng…

Giá USD sáng 12.5 đồng loạt tăng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tiếp tục đi lên. Chỉ số USD-Index đạt 98,07 điểm, tăng 0,17 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh tăng giá khi đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn chưa lạc quan. Iran đã gửi một đề xuất mới tới các nhà đàm phán Mỹ, tập trung vào việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Truth Social hôm chủ nhật rằng ông không hài lòng với phản hồi của Iran và gọi đề xuất này là hoàn toàn không thế chấp nhận được. Mới nhất trong ngày hôm qua, ông tiếp tục tuyên bố những điều kiện của Tehran là "hoàn toàn không thể chấp nhận". Thậm chí, Tổng thống Mỹ cho rằng lệnh ngừng bắn giữa hai bên "đang nguy kịch". Điều này làm dấy lên lo ngại căng thẳng tại Trung Đông có thể leo thang trở lại và tiếp tục đe dọa nguồn cung năng lượng.

Bất chấp lo lắng của các nhà đầu tư, thị trường chứng khoán Mỹ tăng vọt lên kỷ lục mới. Đóng cửa ngày 11.5 (rạng sáng 12.5 giờ Việt Nam), chỉ số S&P 500 tăng 0,19% lên 7.412,84 điểm và Nasdaq Composite tăng 0,1% lên 26.274,13 điểm. Cả hai chỉ số này đều lập đỉnh lịch sử mới. Tương tự, Dow Jones tăng 95,31 điểm, tương đương 0,19%, lên 49.704,47 điểm.


