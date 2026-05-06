Giá USD hôm nay 6.5.2026: Đô tăng, yen Nhật quay đầu giảm

Sáng nay (6.5), tỷ giá trung tâm giữa VND với USD được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.113 đồng, tăng 2 đồng so với hôm qua. Đồng loạt, các ngân hàng thương mại cũng tăng giá USD tương tự. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank tăng 2 đồng khi mua chuyển khoản lên 26.138 đồng, bán ra 26.368 đồng; Ngân hàng ACB lại giảm 20 đồng ở chiều mua chuyển khoản, xuống 26.140 đồng nhưng cũng tăng 2 đồng ở chiều bán ra, lên 26.368 đồng…

Cùng chiều USD, một số ngoại tệ khác tiếp tục đi lên như giá euro tại Vietcombank tăng 70 đồng khi mua chuyển khoản 30.356 đồng, bán ra lên 31.636 đồng; bảng Anh tăng 80 đồng khi mua chuyển khoản 35.161 đồng, bán ra 36.287 đồng. Riêng yen Nhật giảm 0,47 đồng khi mua chuyển khoản 162,84 đồng và bán ra còn 171,45 đồng…

Giá USD thế giới quay đầu đi xuống. Chỉ số USD-Index còn 98,28 điểm, giảm 0,24 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh hạ nhiệt dù lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vẫn mong manh sau các vụ tấn công mới tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết lệnh ngừng bắn vẫn được duy trì, đồng thời xác nhận “hai tàu thương mại Mỹ, cùng với các tàu khu trục, đã đi qua eo biển an toàn, cho thấy tuyến hàng hải đã thông suốt”. Trước đó, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ “dẫn đường” cho các tàu bị mắc kẹt đi qua eo biển. Thông tin này giúp giá dầu giảm trên diện rộng và cũng hỗ trợ cho thị trường chứng khoán.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 5.5 (rạng sáng 6.5 giờ Việt Nam), chỉ số S&P 500 tăng 0,81% lên đỉnh lịch sử mới ở mức 7.259,22 điểm. Nasdaq Composite tăng 1,03% và cũng chạm mức cao kỷ lục 25.326,13 điểm; Dow Jones tăng 356,35 điểm, tương đương 0,73%, lên 49.298,25 điểm. Đà đi lên của Phố Wall còn đến từ kết quả kinh doanh quý 1/2026 của nhiều doanh nghiệp. Theo dữ liệu từ FactSet, tính đến hiện tại, khoảng 85% doanh nghiệp trong S&P 500 đã công bố kết quả vượt kỳ vọng.