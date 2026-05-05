Giá USD hôm nay 5.5.2026: Ngân hàng giảm, đô tự do bật tăng

Sáng 5.5, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.111 đồng, giảm 1 đồng so với hôm qua. Ngay sau đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng được giảm 1 đồng ở chiều bán ra. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank mua chuyển khoản còn 26.136 đồng, bán ra 26.366 đồng; Ngân hàng ACB giữ nguyên chiều mua chuyển khoản ở mức 26.160 đồng như hôm qua và giảm 1 đồng ở chiều bán ra, xuống 26.366 đồng…

Ngược lại, giá USD tự do được giữ nguyên chiều mua vào như hôm qua là 26.580 đồng nhưng tăng thêm 10 đồng ở chiều bán ra, lên 26.700 đồng.

Giá USD thế giới tăng trở lại, chỉ số USD-Index lên 98,52 điểm, tăng 0,22 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh được hỗ trợ khi xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu leo thang. Truyền thông quốc tế đưa tin hôm qua, hệ thống phòng không của UAE đã đánh chặn 12 tên lửa đạn đạo, 3 tên lửa hành trình và 4 máy bay không người lái được phóng từ Iran. Theo Reuters, đám cháy đã bùng phát tại trung tâm dầu mỏ Fujairah của UAE sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ Iran. Vụ tấn công vào UAE là diễn biến leo thang mới nhất tại vịnh Ba Tư. Mỹ và Iran đang tiến sát nguy cơ tái bùng phát chiến tranh sau nhiều tuần căng thẳng liên quan đến eo biển Hormuz. Tổng thống Donald Trump cũng được cho là đang xem xét hành động quân sự mới đối với Iran...

Điều này củng cố lo ngại lạm phát gia tăng của thị trường, qua đó duy trì kỳ vọng lãi suất ở mức cao và hỗ trợ đồng USD đi lên. Ngược lại, các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đồng loạt đi xuống trước những lo ngại về xung đột tại Trung Đông nóng trở lại. Đóng cửa phiên 4,5 (rạng sáng ngày 5.5 giờ Việt Nam), chỉ số Dow Jones giảm 557 điểm, tương đương 1,13% xuống 48.941,90 điểm; chỉ số S&P 500 giảm 0,41% xuống 7.200,75 điểm và Nasdaq Composite giảm 0,19% xuống còn 25.067,80 điểm.