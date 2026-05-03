Giá USD hôm nay 3.5.2026: Đứng yên sau một tuần dù euro, bảng Anh bật tăng

Giá USD trong các ngân hàng thương mại không thay đổi trong những ngày vừa qua khi cả nước nghỉ lễ 30.4 - 1.5 và tính chung suốt tuần cũng đứng yên. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank tiếp tục mua chuyển khoản 26.138 đồng, bán ra 26.368 đồng như cuối tuần trước; Ngân hàng ACB giảm 10 đồng ở chiều mua chuyển khoản sau một tuần, xuống 160 đồng và không thay đổi chiều bán ra là 26.368 đồng…

Trong khi đó, một số ngoại tệ khác bật tăng sau một tuần như giá euro tại Vietcombank tăng 33 đồng khi mua chuyển khoản 30.329 đồng, bán ra 31.633 đồng; bảng Anh tăng 68 đồng khi mua chuyển khoản lên 34.996 đồng, bán ra 36.144đồng. Ngược lại, yen Nhật tiếp tục giảm 0,16 đồng khi mua chuyển khoản còn 160,68 đồng và bán ra xuống 169,30 đồng…

Giá USD đứng yên sau một tuần trong khi euro, bảng Anh bật tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Trong báo cáo mới đây của Công ty chứng khoán KB Việt Nam, các chuyên gia phân tích dự báo tỷ giá USD/VND trong năm 2026 sẽ duy trì đà tăng ổn định ở mức 2,5 - 3%, thấp hơn đáng kể so với mức tăng của năm 2025 nhờ sự hội tụ của nhiều yếu tố vĩ mô tích cực như xu hướng hạ nhiệt của chỉ số USD-Index vào nửa cuối năm khi các xung đột địa chính trị dần lắng dịu, kết hợp với việc duy trì chênh lệch lãi suất VND-USD ở trạng thái dương hay thị trường chứng khoán được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell vào tháng 9, qua đó kích hoạt dòng vốn từ các quỹ ETF và quỹ chủ động quốc tế đổ vào Việt Nam...

Giá USD thế giới quay đầu giảm sau một tuần. Chỉ số USD-Index xuống 98,31 điểm, thấp hơn cuối tuần trước 0,2 điểm. Trong tuần qua, một số ngoại tệ tăng giá so với USD như bảng Anh duy trì gần mức cao nhất trong 10 tuần trong phiên giao dịch ngày 1.5. Tương tự, yen Nhật cũng đã bật tăng mạnh sau khi chính phủ nước này được cho là đã can thiệp vào thị trường ngoại hối, đánh dấu lần can thiệp đầu tiên trong gần hai năm nhằm hỗ trợ đồng nội tệ đang suy yếu. Theo các nguồn tin am hiểu vấn đề, chính phủ Nhật Bản đã mua vào đồng yen trong phiên giao dịch ngày 30.4, ngay sau khi đồng tiền này rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng. Động thái này giúp yen tăng tới 3% so với USD, kéo tỷ giá từ vùng đỉnh 160,7 yen/USD - mức cao nhất kể từ tháng 7.2024 - xuống khoảng 156 yen/USD, ghi nhận mức giảm trong ngày mạnh nhất của đồng bạc xanh so với đồng yen kể từ cuối năm 2022...