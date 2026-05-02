Giá USD hôm nay 2.5.2026: Tăng trở lại sau đợt giảm mạnh

Thanh Xuân
02/05/2026 08:37 GMT+7

Các ngân hàng tăng giá mua vào cao hơn bán ra so với đầu năm, trong khi các ngoại tệ khác tăng giảm trái chiều. Trên thị trường thế giới, giá USD tăng trở lại sau đợt giảm sâu.

So với đầu năm, các ngân hàng đã tăng giá USD 60 đồng, trong khi đó giá bán ra tăng thêm 9 đồng. Vietcombank mua vào 26.108 - 26.138 đồng, bán ra 26.368 đồng; ACB mua vào 26.130 - 26.160 đồng và bán ra 26.368 đồng… Giá một số ngoại tệ khác trong ngân hàng tăng giảm trái chiều. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 20 đồng, mua vào 30.036 - 30.329 đồng, bán ra 31.633 đồng; bảng Anh tăng 260 đồng, giá mua vào 34.395 - 34.743 đồng, bán ra 35.883 đồng; yen Nhật giảm 3 đồng, mua vào còn 159,07 – 160,68 đồng, bán ra 169,3 đồng…

Ngân hàng tăng giá mua mạnh hơn bán

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tăng trở lại sau đợt giảm mạnh, chỉ số USD-Index thêm 0,16 điểm, lên 98,21 điểm. USD đang hướng tới mức giảm theo tuần lớn nhất so với đồng yen kể từ tháng 2, sau khi có thông tin Nhật Bản đã can thiệp để hỗ trợ đồng nội tệ. Thị trường vẫn trong trạng thái căng thẳng sau khi nhà ngoại giao hàng đầu về tiền tệ của Nhật Bản - ông Atsushi Mimura - nhấn mạnh sự lo ngại của chính quyền về những biến động nhanh chóng của đồng yen. Dữ liệu từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản công bố cho thấy, giới chức đã chi tới 5.480 tỉ yen (khoảng 35 tỉ USD) cho đợt can thiệp này, chỉ thấp hơn mức 36,8 tỉ USD được sử dụng vào tháng 7.2024. Đồng yen đã chịu áp lực kéo dài do chênh lệch lãi suất lớn giữa Mỹ và Nhật Bản. Sự suy yếu này còn bị gia tăng bởi giá dầu cao hơn liên quan đến cuộc xung đột với Iran, yếu tố đã hỗ trợ USD.

Đồng USD đang trên đà ghi nhận mức giảm mạnh nhất theo tuần so với đồng yen kể từ đầu tháng 2, giảm khoảng 1,7%. Còn EUR đi ngang ở mức 1,1721 USD và đang hướng tới tuần tăng thứ hai liên tiếp. Bảng Anh giảm 0,16%, xuống 1,135803 USD và có khả năng chấm dứt chuỗi 4 tuần tăng liên tiếp. Đồng USD giảm 0,03%, giảm xuống còn 0,78150 franc Thụy Sĩ/USD và đang hướng tới tuần giảm thứ hai liên tiếp.


Tin liên quan

Giá USD hôm nay 1.5.2026: Đô la Mỹ cùng EUR, bảng Anh… tăng

Giá USD hôm nay 1.5.2026: Đô la Mỹ cùng EUR, bảng Anh… tăng

Kết thúc tháng 4, ngân hàng tăng nhẹ giá USD, còn các ngoại tệ khác tăng khá mạnh.

Khám phá thêm chủ đề

Giá USD ngân hàng Vietcombank Mỹ Nhật
