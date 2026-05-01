Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 1.5.2026: Đô la Mỹ cùng EUR, bảng Anh… tăng

Thanh Xuân
01/05/2026 08:47 GMT+7

Kết thúc tháng 4, ngân hàng tăng nhẹ giá USD, còn các ngoại tệ khác tăng khá mạnh.

Giá USD trong tháng 4 ít biến động, các ngân hàng tăng nhẹ 2 - 6 đồng so với đầu tháng. Vietcombank mua vào 26.108 - 26.138 đồng, bán ra 26.368 đồng; ACB mua vào 26.130 - 26.160 đồng và bán ra 26.368 đồng… Giá một số ngoại tệ khác trong ngân hàng cũng tăng. Tại Vietcombank, giá EUR tăng 356 đồng, mua vào 30.036 - 30.329 đồng, bán ra 31.633 đồng; bảng Anh tăng gần 700 đồng, giá mua vào 34.646 - 34.996 đồng, bán ra 36.144 đồng…

Giá USD thế giới giảm mạnh

Giá USD thế giới giảm mạnh, chỉ số USD - Index mất 0,89 điểm, xuống 98,08 điểm. Đồng USD giảm mạnh so với đồng yen và các đồng tiền chủ chốt khác sau khi giới chức Nhật Bản tiến hành can thiệp nhằm nâng đỡ đồng nội tệ. Nhật Bản đã tiến hành can thiệp mua vào đồng yen, sau khi đồng tiền này rơi xuống mức yếu nhất so với đồng USD kể từ tháng 7.2024. USD có thời điểm giảm tới 3% so với đồng yen, xuống còn 155,5 yen/USD, ghi nhận mức giảm trong ngày mạnh nhất kể từ cuối tháng 12.2024. Lần gần nhất, đồng USD giảm 2,33%, xuống còn 156,52 yen. Trong khi đó, giá dầu cũng rút khỏi mức đỉnh cao nhất trong vòng 4 năm khi nhà đầu tư đánh giá lại các rủi ro phát sinh từ cuộc xung đột tại Trung Đông.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất như dự kiến, song đã tiến hành thảo luận sâu về khả năng tăng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát đang tăng mạnh, khi chỉ số này vọt lên 3% trong tháng 4, vượt mục tiêu 2% của ECB. Đồng EUR tăng 0,51% so với USD, lên mức 1,173325 USD. Ngân hàng Trung ương Anh cũng giữ nguyên lãi suất và đưa ra các kịch bản đánh giá tác động kinh tế từ cuộc xung đột với Iran. Đồng bảng Anh tăng 0,98%, lên 1,36075 USD.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận