Giá USD hôm nay 1.5.2026: Đô la Mỹ cùng EUR, bảng Anh… tăng

Giá USD trong tháng 4 ít biến động, các ngân hàng tăng nhẹ 2 - 6 đồng so với đầu tháng. Vietcombank mua vào 26.108 - 26.138 đồng, bán ra 26.368 đồng; ACB mua vào 26.130 - 26.160 đồng và bán ra 26.368 đồng… Giá một số ngoại tệ khác trong ngân hàng cũng tăng. Tại Vietcombank, giá EUR tăng 356 đồng, mua vào 30.036 - 30.329 đồng, bán ra 31.633 đồng; bảng Anh tăng gần 700 đồng, giá mua vào 34.646 - 34.996 đồng, bán ra 36.144 đồng…

Giá USD thế giới giảm mạnh, chỉ số USD - Index mất 0,89 điểm, xuống 98,08 điểm. Đồng USD giảm mạnh so với đồng yen và các đồng tiền chủ chốt khác sau khi giới chức Nhật Bản tiến hành can thiệp nhằm nâng đỡ đồng nội tệ. Nhật Bản đã tiến hành can thiệp mua vào đồng yen, sau khi đồng tiền này rơi xuống mức yếu nhất so với đồng USD kể từ tháng 7.2024. USD có thời điểm giảm tới 3% so với đồng yen, xuống còn 155,5 yen/USD, ghi nhận mức giảm trong ngày mạnh nhất kể từ cuối tháng 12.2024. Lần gần nhất, đồng USD giảm 2,33%, xuống còn 156,52 yen. Trong khi đó, giá dầu cũng rút khỏi mức đỉnh cao nhất trong vòng 4 năm khi nhà đầu tư đánh giá lại các rủi ro phát sinh từ cuộc xung đột tại Trung Đông.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất như dự kiến, song đã tiến hành thảo luận sâu về khả năng tăng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát đang tăng mạnh, khi chỉ số này vọt lên 3% trong tháng 4, vượt mục tiêu 2% của ECB. Đồng EUR tăng 0,51% so với USD, lên mức 1,173325 USD. Ngân hàng Trung ương Anh cũng giữ nguyên lãi suất và đưa ra các kịch bản đánh giá tác động kinh tế từ cuộc xung đột với Iran. Đồng bảng Anh tăng 0,98%, lên 1,36075 USD.