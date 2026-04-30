Giá USD hôm nay 30.4.2026: Đô la Mỹ tăng mạnh, EUR, bảng Anh… giảm

Các ngân hàng giữ giá USD không đổi trước kỳ nghỉ lễ, Vietcombank mua vào 26.108 - 26.138 đồng, bán ra 26.368 đồng; ACB mua vào 26.130 - 26.160 đồng và bán ra 26.368 đồng… Chênh lệch giữa giá mua và bán USD tại các ngân hàng thương mại duy trì ở mức 230 - 260 đồng/USD. Giá một số ngoại tệ khách trong ngân hàng giảm nhẹ. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 10 đồng, mua vào còn 30.036 - 30.329 đồng, bán ra xuống 31.633 đồng; bảng Anh giảm 20 đồng, giá mua vào 34.646 - 34.996 đồng, bán ra 36.144 đồng…

Theo Ngân hàng Nhà nước, doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần (từ ngày 20 - 24.4) đạt khoảng 856.295 tỉ đồng, bình quân 171.259 tỉ đồng/ngày, tăng 20.651 tỉ đồng/ngày so với tuần trước đó. Các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt 71% và 22%. Ngoài ra, lãi suất USD giảm nhẹ 0,02% ở kỳ hạn 1 tuần, xuống 3,63%/năm, lãi suất qua đêm giữ ở mức 3,63%/năm.

Giá USD trên thị trường thế giới tăng mạnh, chỉ số USD - Index thêm 0,34 điểm, lên 98,97 điểm. Đồng USD tăng giá so với các đồng tiền chủ chốt sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất. Bên cạnh đó, nhà đầu tư vẫn trong trạng thái thận trọng khi căng thẳng Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Quyết định của Fed được thông qua với tỷ lệ bỏ phiếu 8-4, đánh dấu mức độ chia rẽ lớn nhất kể từ năm 1992, cho thấy thách thức mà Chủ tịch Fed sắp nhậm chức Kevin Warsh sẽ phải đối mặt trong việc thúc đẩy cắt giảm lãi suất. Nhiệm kỳ của Chủ tịch hiện tại Jerome Powell sẽ kết thúc vào ngày 15.5.

Thị trường cũng đang theo dõi các quyết định từ các ngân hàng trung ương lớn khác như Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Anh (BoE). Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Canada đã giữ nguyên lãi suất chủ chốt trong phiên cùng ngày.

Các ngoại tệ khác giảm giá. Đồng EUR giảm 0,35%, xuống còn 1,167150 USD, trong khi bảng Anh giảm 0,36%, xuống 1,34705 USD. Đồng yen Nhật suy yếu, vượt mốc 160 yen/USD, tiến gần tới mức từng khiến chính phủ Nhật phải can thiệp, bất chấp việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) phát tín hiệu có thể tăng lãi suất trong những tháng tới.