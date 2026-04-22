Giá USD hôm nay 22.4.2026: Đồng loạt giảm cùng chiều euro, yen Nhật

Sáng 22.4, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.100, giảm 2 đồng so với hôm qua. Tương tự, giá USD trong các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt giảm. Chẳng hạn, Ngân hàng Vietcombank giảm 2 đồng khi mua chuyển khoản còn 26.125 đồng và bán ra 26.355 đồng; Ngân hàng ACB giảm 15 đồng ở chiều mua chuyển khoản, xuống 26.135 đồng và cũng giảm 2 đồng ở chiều bán ra, còn 26.355 đồng… Riêng giá USD tự do giảm nhẹ 10 đồng chiều mua vào, còn 26.540 đồng và bán ra vẫn giữ nguyên 26.670 đồng.

Giá USD sáng 22.4 tiếp tục giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Đầu ngày, một số ngoại tệ khác cũng đi xuống như giá euro tại Vietcombank giảm 21 đồng khi mua chuyển khoản 30.516 đồng, bán ra còn 31.804 đồng; bảng Anh giảm 13 đồng khi mua chuyển khoản xuống 35.034 đồng, bán ra 36.156 đồng; yen Nhật cũng giảm 0,08 đồng khi mua chuyển khoản 161,42 đồng và bán ra xuống 169,95 đồng…

Giá USD thế giới tăng nhẹ. Chỉ số USD-Index đạt 98,34 điểm, cao hơn hôm qua 0,14 điểm. Đồng bạc xanh đi lên khi triển vọng về việc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn không chắc chắn. Tâm lý lo ngại gia tăng sau thông tin chuyến đi của Phó tổng thống JD Vance để tham gia đàm phán với Iran bị tạm hoãn do thiếu cam kết từ phía Tehran. Ngay sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lệnh ngừng bắn sẽ được gia hạn cho đến khi Iran đưa ra đề xuất. Thông báo gia hạn lệnh ngừng bắn được đưa ra chỉ ít giờ trước khi thỏa thuận mong manh này hết hạn. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với CNBC cùng ngày, Tổng thống Trump nói ông kỳ vọng Mỹ và Iran sẽ đạt được một “thỏa thuận tuyệt vời”. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh quân đội Mỹ “đã sẵn sàng” tấn công Iran nếu không có thỏa thuận trước thời hạn, đồng thời cho biết không muốn gia hạn lệnh ngừng bắn...

Nhà đầu tư lo lắng cũng tiếp tục đẩy thị trường chứng khoán Mỹ đi xuống. Đóng cửa phiên 21.4 (rạng sáng 22.4 giờ Việt Nam), chỉ số Dow Jones giảm 293,18 điểm, tương đương 0,59%, xuống 49.149,38 điểm; S&P 500 giảm 0,63% xuống 7.064,01 điểm và Nasdaq Composite giảm 0,59% còn 24.259,96 điểm.