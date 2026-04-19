Giá USD hôm nay 19.4.2026: Sụt giảm ngược chiều euro, yen Nhật

Giá USD trong các ngân hàng thương mại tiếp tục đi xuống trong tuần. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank giảm 3 đồng so với cuối tuần trước khi mua chuyển khoản xuống 26.127 đồng và bán ra còn 26.357 đồng; Ngân hàng ACB vẫn mua chuyển khoản 26.150 đồng như cuối tuần trước và giảm 3 đồng ở chiều bán ra, còn 26.357 đồng…

Ngược chiều USD, một số ngoại tệ khác tăng mạnh như giá euro tại Vietcombank tăng 241 đồng khi mua chuyển khoản lên 30.518 đồng, bán ra 31.806 đồng; bảng Anh tăng 256 đồng khi mua chuyển khoản 35.031 đồng, bán ra lên 36.153 đồng; yen Nhật cũng tăng 0,5 đồng khi mua chuyển khoản 161,69 đồng và bán ra lên 170,24 đồng…

Giá USD thế giới lao dốc trong tuần khi chỉ số USD-Index xuống 98,23 điểm, giảm 0,5 điểm so với cuối tuần trước. Đồng bạc xanh xuống thấp khi các thông báo xoay quanh chiến sự tại Iran có tiến triển, nhất là việc eo biển Hormuz được công bố mở cửa trong tối thứ sáu. Thế nhưng hôm qua, Iran đảo ngược quyết định mở cửa lại eo biển Hormuz, tái áp đặt các biện pháp hạn chế lên tuyến hàng hải huyết mạch này. Động thái diễn ra ngay sau khi Mỹ tuyên bố sẽ không chấm dứt lệnh phong tỏa đối với các tàu vận tải liên quan đến Iran. Sự đảo ngược chóng vánh này cho thấy niềm tin giữa các bên vô cùng mong manh.

Mới đây, Thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) - Christopher Waller, người từng được xem là một trong những nhà hoạch định chính sách ôn hòa nhất về lãi suất tại Mỹ, cho biết tác động của giá dầu cao - cộng với các mức thuế của Tổng thống Donald Trump - đang làm gia tăng khả năng xuất hiện một giai đoạn áp lực giá mạnh kéo dài tại nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trong tình huống như vậy, điều này có thể đồng nghĩa với việc Fed sẽ không thể không giảm lãi suất từ mức hiện tại 3,5% - 3,75%. Lãi suất neo cao cũng là nguyên nhân đã đẩy đồng USD tăng giá mạnh kể từ đầu tháng 3 khi chiến sự tại khu vực Trung Đông bùng nổ.