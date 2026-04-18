Giá USD hôm nay 18.4.2026: Xuống mức thấp nhất trong nhiều tuần

Thanh Xuân
18/04/2026 09:02 GMT+7

Giá USD trong ngân hàng thương mại giữ nguyên trong những ngày qua, trong khi đồng bạc xanh trên thị trường thế giới xuống mức thấp trong nhất nhiều tuần.

Các ngân hàng thương mại giữ nguyên giá USD ngày thứ 3 liên tiếp và gần như không thay đổi nhiều so với đầu tháng 4. Vietcombank mua vào 26.097 - 26.127 đồng; bán ra 26.357 đồng. ACB mua vào 26.110 - 26.140 đồng, bán 26.357 đồng. Vietinbank mua với giá 26.125 đồng, bán ra 26.357 đồng…

Các ngoại tệ khác tăng giảm nhẹ. Tại Vietcombank, EUR giảm 13 đồng, mua vào 30.213 - 30.518 đồng, bán ra 31.806 đồng; bảng Anh giảm 19 đồng, mua vào còn 34.680 - 35.031 đồng, bán ra 36.153 đồng; đô la Úc tăng nhẹ 2 đồng, mua vào 18.375 - 18.561 đồng, bán ra 19.155 đồng...

Giá USD xuống mức thấp nhất trong vài tuần qua

Giá đồng bạc xanh trên thị trường thế giới giảm nhẹ, chỉ số USD-Index mất 0,01 điểm, xuống 98,2 điểm. Đồng USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều tuần khi tâm lý chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư tăng mạnh sau khi Iran tuyên bố eo biển Hormuz đã được mở lại, qua đó làm dấy lên kỳ vọng xung đột tại Trung Đông đang dần hạ nhiệt. Tổng thống Donald Trump chia sẻ với Reuters rằng Mỹ sẽ làm việc với Iran để thu hồi lượng uranium đã được làm giàu và đưa về Mỹ. Sau thông báo này, giá dầu lao dốc, thị trường chứng khoán Phố Wall tăng mạnh, còn trái phiếu kho bạc Mỹ tăng giá, kéo lợi suất giảm xuống. Chỉ số USD Index đang trên đà ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp, mất khoảng 2,1%, mức giảm hai tuần mạnh nhất kể từ cuối tháng 1.

So với đồng yen Nhật, USD giảm 0,6%, xuống 158,22 yên. Đồng bạc xanh đang hướng tới mức giảm theo tuần mạnh nhất trong 9 tuần. Ở chiều ngược lại, đồng EUR tăng 0,1%, lên 1,1789 USD, tăng 0,6% trong tuần và đang hướng tới tuần tăng thứ ba liên tiếp. Còn bảng Anh tăng 0,1%, lên 1,3546 USD và đang hướng tới tuần tăng thứ hai liên tiếp.

Tin liên quan

Giá USD hôm nay 17.4.2026: Đô la Mỹ đứng yên trong khi EUR, bảng Anh đi xuống

Giá USD hôm nay 17.4.2026: Đô la Mỹ đứng yên trong khi EUR, bảng Anh đi xuống

Các ngân hàng không thay đổi giá USD trong khi giảm giá các ngoại tệ khác. Đồng bạc xanh trên thị trường thế giới tăng sau chuỗi ngày giảm.

