Giá USD hôm nay 17.4.2026: Đô la Mỹ đứng yên trong khi EUR, bảng Anh đi xuống

Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm giữ ở mức 25.102 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại không thay đổi giá USD, Vietcombank mua vào 26.097 - 26.127 đồng; bán ra 26.357 đồng. ACB giữ giá mua 26.110 - 26.140 đồng, bán ra giảm 1 đồng, xuống 26.357 đồng. Vietinbank giảm giá mua 6 đồng, xuống 26.125 đồng, bán ra giảm 1 đồng, còn 26.357 đồng…

Các ngoại tệ khác giảm. Tại Vietcombank, EUR giảm 60 đồng, mua vào 30.226 - 30.531 đồng, bán ra 31.819 đồng; đô la Úc giảm 40 đồng, mua vào 18.373 - 18.558 đồng, bán ra 19.153 đồng; bảng Anh giảm 120 đồng, mua vào còn 34.698 - 35.048 đồng, bán ra 36.171 đồng...

Ngân hàng giữ nguyên giá USD ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tăng trở lại, chỉ số USD-Index thêm 0,15 điểm, lên 98,2 điểm. Đồng USD tăng so với các đồng tiền chủ chốt, phục hồi một phần mức giảm trước đó nhờ yếu tố kỹ thuật, trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi các thông tin liên quan đến khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran "đang tiến gần đến hồi kết", trong khi Nhà Trắng bày tỏ sự lạc quan về triển vọng đạt được thỏa thuận, đồng thời cho biết các cuộc đàm phán trực tiếp nhiều khả năng sẽ tiếp tục diễn ra tại Pakistan vào cuối tuần này. Tuy nhiên, một quan chức Iran cho biết, vẫn tồn tại những bất đồng lớn giữa hai bên, trong đó có vấn đề tham vọng hạt nhân của Tehran, dù các cuộc đàm phán đã đạt được một số tiến triển nhất định.

Đồng bạc xanh cũng nhích lên sau khi số liệu cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ giảm 11.000, xuống còn 207.000 đơn (đã điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ) trong tuần kết thúc ngày 11.4, thấp hơn mức dự báo 215.000 đơn mà các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters đưa ra.

Các ngoại tệ khác giảm giá so với USD. Đồng EUR giảm từ mức cao nhất trong 7 tuần so với đồng USD là 1,1823 USD và chốt phiên giảm 0,1% xuống còn 1,1782 USD. Đồng bảng Anh giảm 0,2% so với đồng USD, xuống còn 1,3534 USD, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ giữa tháng 2…