Giá USD hôm nay 16.4.2026: Ngân hàng giảm mạnh giá mua

Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 3 đồng, xuống 25.103 đồng/USD. Ngân hàng thương mại giảm giá mua USD mạnh hơn bán ra. Vietcombank giảm giá mua 11 đồng, xuống 26.097 - 26.127 đồng; bán ra giảm 1 đồng, xuống 26.357 đồng. ACB giữ giá mua 26.110 - 26.140 đồng, bán ra giảm 1 đồng, xuống 26.357 đồng. Vietinbank giảm giá mua 6 đồng, xuống 26.125 đồng, bán ra giảm 1 đồng, còn 26.357 đồng…

Trong khi đo, các ngoại tệ khác tăng nhẹ. Tại Vietcombank, EUR tăng thêm 30 đồng, mua vào lên 30.287 - 30.593 đồng, bán ra 31.883 đồng; đô la Úc tăng 130 đồng, mua vào lên 18.410 - 18.596 đồng, bán ra 19.192 đồng; bảng Anh giảm nhẹ 5 đồng, mua vào còn 34.818 - 35.169 đồng, bán ra 36.295 đồng...

Ngân hàng giảm giá mua USD ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới giảm nhẹ, chỉ số USD-Index mất 0,1 điểm, xuống 98 điểm. Đồng USD giảm nhẹ và dao động trong biên độ hẹp quanh mức không đổi khi các nhà đầu tư đánh giá khả năng các cuộc đàm phán hòa bình giữa Iran và Mỹ sẽ sớm được nối lại. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, cuộc chiến với Iran đang tiến gần đến hồi kết, trong khi Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan, quốc gia đóng vai trò trung gian, đã tới Tehran nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát xung đột trở lại.

Cuộc chiến Mỹ và Israel đã làm tê liệt eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển quan trọng đối với khoảng 1/5 lượng dầu và khí đốt toàn cầu, cũng như nhiều mặt hàng thiết yếu khác như phân bón. Điều này đã đẩy giá dầu tăng vọt và làm dấy lên lo ngại về tác động tiêu cực tới tăng trưởng kinh tế toàn cầu và lạm phát.

Giá USD ghi nhận ngày thứ 8 liên tiếp giảm và có chuỗi giảm dài nhất kể từ ngày 3.12.2025 đến nay. Thế nhưng, các nhà đầu tư cho rằng nhu cầu mạnh đối với tài sản Mỹ cùng với kỳ vọng giảm lãi suất suy yếu sẽ giúp hạn chế đà giảm sâu của đồng bạc xanh.