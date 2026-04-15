Giá USD hôm nay 15.4.2026: Đô tự do lao dốc

Sáng 15.4, tỷ giá trung tâm của VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 3 đồng so với hôm qua, xuống 25.103 đồng. Ngay sau đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng giảm tương tự. Chẳng hạn, Ngân hàng Vietcombank giảm 3 đồng khi mua chuyển khoản xuống 26.138 đồng, bán ra 26.358 đồng; Ngân hàng ACB giảm 10 đồng ở chiều mua chuyển khoản, xuống 26.150 đồng và giảm 3 đồng ở chiều bán ra, còn 26.358 đồng…

Trong khi đó, giá USD tự do lao dốc khi được mua vào 26.550 đồng và bán ra 26.680 đồng, giảm 50 đồng ở chiều mua và giảm 20 đồng ở chiều bán ra so với hôm qua.

Giá USD thế giới tiếp tục giảm. Chỉ số USD-Index xuống 98,12 điểm, thấp hơn hôm qua 0,26 điểm. Đồng USD xuống thấp khi nhu cầu trú ẩn an toàn ban đầu giảm dần và khẩu vị rủi ro gia tăng khiến các nhà đầu tư hướng về các tài sản khác như cổ phiếu. Theo CNBC, phía Mỹ đang xem xét khả năng tiến hành các vòng đàm phán tiếp theo với Iran, dù hiện chưa có lịch trình cụ thể. Phó tổng thống J.D. Vance hôm đầu tuần cho biết rằng quyền quyết định hiện nằm ở phía Tehran, sau khi các cuộc đàm phán tại Islamabad, Pakistan không đạt được kết quả vào cuối tuần trước. Tờ New York Post cũng dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán có thể được nối lại “trong vòng hai ngày tới” tại Pakistan, tiếp nối vòng thương lượng kéo dài nhưng chưa đạt kết quả hồi cuối tuần trước.



Trong khi đó, nhà đầu tư cũng đang theo dõi việc ông Kevin Warsh, ứng viên cho chức chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), đã nộp các giấy tờ cần thiết cho Thượng viện Mỹ để chuẩn bị có phiên điều trần tại đây. Nhiệm kỳ chủ tịch Fed của ông Powell sẽ kết thúc vào ngày 15.5. Chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết vào tuần trước rằng họ kỳ vọng ông Warsh sẽ đảm nhiệm vị trí này vào thời điểm đó. Người kế nhiệm ông Powell sẽ góp phần tác động đến chính sách lãi suất của nước này trong thời gian tới, ảnh hưởng đến giá trị đồng bạc xanh...