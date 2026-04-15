Phó tổng thống Vance nói Mỹ - Iran vẫn còn rất nghi ngờ nhau

Phó tổng thống Mỹ J.D. Vance là người dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham dự cuộc đàm phán trực tiếp với Iran tại thủ đô Islamabad của Pakistan vào cuối tuần qua. Cuộc đàm phán đổ vỡ, chủ yếu liên quan những điều kiện của các bên, và khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh phong tỏa eo biển Hormuz. Dù vậy, thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần vẫn được duy trì.

Phó tổng thống Mỹ J.D. Vance phát biểu tại sự kiện của Turning Point USA tại thành phố Athens, bang Georgia (Mỹ) ngày 14.4 ẢNH: REUTERS

"Đương nhiên là có rất nhiều sự không tin tưởng giữa Iran và Mỹ. Việc đó sẽ không được giải quyết chỉ trong một đêm", ông Vance nói tại một sự kiện của tổ chức bảo thủ Turning Point USA tại bang Georgia ngày 14.4, theo Reuters.

Vị phó tổng thống cho rằng các nhà đàm phán của Iran muốn có thỏa thuận và ông "cảm thấy rất tốt" về tình hình hiện tại.

Hé lộ về cuộc đàm phán kéo dài hơn 20 giờ tại Islamabad, ông Vance cho biết ông Trump không muốn một thỏa thuận nhỏ mà chỉ muốn một cuộc mặc cả lớn.

"Ông ấy đã đưa ra đề xuất với Iran rằng nếu các vị cam kết không sở hữu vũ khí hạt nhân, chúng tôi sẽ làm cho Iran vươn mình. Chúng tôi sẽ làm cho kinh tế Iran phát triển thịnh vượng và sẽ mời người Iran tham gia nền kinh tế thế giới theo cách mà họ chưa từng được tham gia trong suốt quãng đời tôi", ông Vance cho biết.

Mặt khác, Phó tổng thống Vance thừa nhận có rất nhiều cử tri trẻ tại Mỹ không thích chính sách hiện nay tại Trung Đông và ông hiểu điều đó. Thay vì bảo vệ quyết định tiến hành cuộc xung đột, ông Vance kêu gọi các nhà hoạt động chính trị bảo thủ bất đồng với chính quyền Nhà Trắng về các chính sách tiêu điểm nên tránh trở nên vô cảm.

Người tham dự xếp hàng chờ đến lượt đặt câu hỏi cho ông Vance ẢNH: REUTERS

"Tôi không nói rằng các bạn phải đồng ý với tôi về mọi vấn đề. Điều tôi muốn nói là đừng vô cảm chỉ vì các bạn bất đồng với chính quyền về một vấn đề nào đó", ông Vance kêu gọi.

Turning Point USA là tổ chức phi lợi nhuận chủ trương thúc đẩy chính sách bảo thủ tại các trường học Mỹ. Tổ chức được ông Charlie Kirk đồng sáng lập. Năm ngoái, ông Kirk bị bắn chết tại sự kiện của Turning Point USA tại một đại học ở bang Utah.

Bà Erika Kirk đã thay chồng làm Tổng giám đốc điều hành của tổ chức, song không có mặt tại sự kiện ngày 14.4 như kế hoạch vì bị đe dọa, theo ông Vance.

Trước khi bị ám sát, ông Kirk từng bày tỏ lo ngại về việc Mỹ cân nhắc tham gia cùng Israel chống Iran, theo AP. Nhà hoạt động cho rằng việc can dự trực tiếp của Mỹ vào xung đột có thể bị coi là sự phản bội đối với một số thành viên trong liên minh của ông Trump và gây chia rẽ trong giới ủng hộ phong trào MAGA (Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại).

Tại sự kiện ngày 14.4, ông Vance thừa nhận ông Kirk chính là người giúp đoàn kết giữa hai phe chủ chiến và phản chiến. "Ông ấy sẽ tìm cách để những người đó làm việc cùng nhau, kể cả khi họ bất đồng về một vấn đề. Vì vậy, việc vắng bóng Charlie là một mất mát rất lớn", Phó tổng thống Vance thừa nhận.