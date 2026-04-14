Giá USD hôm nay 14.4.2026: Đứng yên khi euro, yen Nhật bật tăng

Sáng nay (14.4), Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên tỷ giá trung tâm của VND với USD ở mức 25.106 đồng như hôm qua. Điều này đã giữ giá USD tại các ngân hàng thương mại không thay đổi chiều bán ra. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank tăng 10 đồng khi mua chuyển khoản lên 26.141 đồng nhưng giữ nguyên chiều bán ra 26.361 đồng; Ngân hàng ACB cũng tăng 10 đồng ở chiều mua chuyển khoản, lên 26.160 đồng và bán ra đứng yên 26.361 đồng…

Trong khi đó, một số ngoại tệ khác diễn biến trái chiều USD. Chẳng hạn, giá euro tại Vietcombank tăng 236 đồng khi mua chuyển khoản lên 30.506 đồng, bán ra 31.793 đồng; bảng Anh tăng 328 đồng khi mua chuyển khoản 35.029 đồng, bán ra lên 36.150 đồng; yen Nhật cũng tăng 0,67 đồng khi mua chuyển khoản lên 161,34 đồng và bán ra 169,87 đồng…

Giá USD thế giới quay đầu giảm. Chỉ số USD-Index xuống 98,36 điểm, thấp hơn hôm qua 0,66 điểm. Sự đổ vỡ của các cuộc đàm phán tại Islamabad giữa Mỹ và Iran làm dấy lên lo ngại rằng cuộc chiến Iran sẽ kéo dài hơn dự kiến, dẫn đến giá dầu cao hơn và tiếp tục gây áp lực lên các nền kinh tế toàn cầu. Thế nhưng sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: “Phía bên kia đã liên hệ với chúng tôi”. Tuyên bố của Tổng thống Mỹ đưa ra sau khi ông công bố phong tỏa eo biển Hormuz, trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran vào cuối tuần kết thúc mà không đạt được thỏa thuận. Lệnh phong tỏa toàn bộ hoạt động hàng hải ra vào các cảng của Iran có hiệu lực từ ngày 13.4. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết Mỹ sẽ không chặn các tàu sử dụng eo biển để đi đến các cảng không thuộc Iran. Những điều đó đã làm đồng bạc xanh giao dịch hạn chế hơn...

Ngược lại với đồng USD, thị trường chứng khoán Mỹ tăng cao. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 13.4 (rạng sáng 14.4 giờ Việt Nam), chỉ số S&P 500 tăng 1,02% lên 6.886,24; Nasdaq Composite tăng 1,23% lên 23.183,74 và Dow Jones tăng 301,68 điểm lên 48.218,25...