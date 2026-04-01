Giá USD hôm nay 1.4.2026: Giữ đà tăng cùng chiều euro, yen Nhật

Sáng nay (1.4), tỷ giá trung tâm giữa VND với USD được Ngân hàng Nhà nước tăng 3 đồng, lên 25.105 đồng. Tương tự, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng tăng tương ứng như Ngân hàng Vietcombank tăng 3 đồng khi mua USD chuyển khoản lên 26.140 đồng, bán ra 26.360 đồng; Ngân hàng ACB giữ nguyên chiều mua chuyển khoản 26.160 đồng và tăng 3 đồng ở chiều bán ra, lên 26.360 đồng…

Một số ngoại tệ khác cũng hồi phục tăng mạnh cùng chiều USD. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank tăng giá euro 289 đồng khi mua chuyển khoản lên 30.011 đồng, bán ra 31.277 đồng; bảng Anh được tăng 174 đồng, đưa chiều mua chuyển khoản lên 34.347 đồng, bán ra 35.488 đồng; yen Nhật cũng tăng 1,19 đồng, mua vào đạt 161,92 đồng và bán ra lên 170,49 đồng…

Giá USD thế giới quay đầu đi xuống khi chỉ số USD-Index rớt dưới ngưỡng 100 điểm, còn 99,85 điểm. Đồng bạc xanh đi xuống nhờ một số thông tin mới làm dấy lên kỳ vọng cuộc chiến tại Iran có thể sớm đi đến hồi kết. Tờ Wall Street Journal hôm qua đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với các cố vấn rằng ông sẵn sàng chấm dứt xung đột quân sự tại Trung Đông ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn chưa hoàn toàn được mở lại. Trong khi đó, New York Post dẫn lời ông Donald Trump tại buổi họp báo tại Nhà Trắng vào ngày 31.3 rằng ông dự kiến Mỹ sẽ kết thúc cuộc chiến ở Iran trong hai đến ba tuần. Ông nói thêm, Mỹ về cơ bản đã hoàn thành các mục tiêu quân sự và có thể sẽ để các nước khác - bao gồm Trung Quốc - giải quyết vấn đề eo biển Hormuz...

Thông tin mới cũng giúp chứng khoán Mỹ tăng mạnh trong ngày cuối tháng 3 sau khi xuất hiện các thông tin mới nêu trên. Cuối phiên 31.3 (giờ Mỹ), chỉ số Dow Jones tăng vọt 1.125,37 điểm, tương đương 2,49% lên 46.341,51; S&P 500 tăng 2,91% lên 6.528,52 và Nasdaq Composite tăng 3,83% lên 21.590,63. Tuy nhiên, tính chung trong cả tháng 3 vừa qua thì các chỉ số chứng khoán Mỹ vẫn đi xuống như S&P 500 giảm 5,1% - mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2022. Dow Jones giảm 5,4% và Nasdaq giảm 4,8%.