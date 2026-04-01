Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 1.4.2026: Giữ đà tăng cùng chiều euro, yen Nhật

An Yến
An Yến
01/04/2026 08:37 GMT+7

Giá USD trong các ngân hàng tiếp tục đi lên dù thế giới quay đầu giảm trở lại.

Sáng nay (1.4), tỷ giá trung tâm giữa VND với USD được Ngân hàng Nhà nước tăng 3 đồng, lên 25.105 đồng. Tương tự, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng tăng tương ứng như Ngân hàng Vietcombank tăng 3 đồng khi mua USD chuyển khoản lên 26.140 đồng, bán ra 26.360 đồng; Ngân hàng ACB giữ nguyên chiều mua chuyển khoản 26.160 đồng và tăng 3 đồng ở chiều bán ra, lên 26.360 đồng…

Một số ngoại tệ khác cũng hồi phục tăng mạnh cùng chiều USD. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank tăng giá euro 289 đồng khi mua chuyển khoản lên 30.011 đồng, bán ra 31.277 đồng; bảng Anh được tăng 174 đồng, đưa chiều mua chuyển khoản lên 34.347 đồng, bán ra 35.488 đồng; yen Nhật cũng tăng 1,19 đồng, mua vào đạt 161,92 đồng và bán ra lên 170,49 đồng…

Giá USD hôm nay 1.4.2026: Giữ đà tăng cùng chiều euro, yen Nhật- Ảnh 1.

Giá USD sáng 1.4 tiếp tục giữ đà tăng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới quay đầu đi xuống khi chỉ số USD-Index rớt dưới ngưỡng 100 điểm, còn 99,85 điểm. Đồng bạc xanh đi xuống nhờ một số thông tin mới làm dấy lên kỳ vọng cuộc chiến tại Iran có thể sớm đi đến hồi kết. Tờ Wall Street Journal hôm qua đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với các cố vấn rằng ông sẵn sàng chấm dứt xung đột quân sự tại Trung Đông ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn chưa hoàn toàn được mở lại. Trong khi đó, New York Post dẫn lời ông Donald Trump tại buổi họp báo tại Nhà Trắng vào ngày 31.3 rằng ông dự kiến Mỹ sẽ kết thúc cuộc chiến ở Iran trong hai đến ba tuần. Ông nói thêm, Mỹ về cơ bản đã hoàn thành các mục tiêu quân sự và có thể sẽ để các nước khác - bao gồm Trung Quốc - giải quyết vấn đề eo biển Hormuz...

Thông tin mới cũng giúp chứng khoán Mỹ tăng mạnh trong ngày cuối tháng 3 sau khi xuất hiện các thông tin mới nêu trên. Cuối phiên 31.3 (giờ Mỹ), chỉ số Dow Jones tăng vọt 1.125,37 điểm, tương đương 2,49% lên 46.341,51; S&P 500 tăng 2,91% lên 6.528,52 và Nasdaq Composite tăng 3,83% lên 21.590,63. Tuy nhiên, tính chung trong cả tháng 3 vừa qua thì các chỉ số chứng khoán Mỹ vẫn đi xuống như S&P 500 giảm 5,1% - mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2022. Dow Jones giảm 5,4% và Nasdaq giảm 4,8%.

Tin liên quan

Giá USD hôm nay 31.3.2026: Ngân hàng vẫn bán ra kịch trần

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận