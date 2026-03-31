Giá USD hôm nay 31.3.2026: Ngân hàng vẫn bán ra kịch trần

Sáng 31.3, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD được Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên ở mức 25.102 đồng, tăng 2 đồng so với hôm qua. Ngay sau đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng tăng tương ứng và bán ra kịch trần như Ngân hàng Vietcombank cộng thêm 2 đồng khi mua USD chuyển khoản lên 26.137 đồng, bán ra 26.357 đồng; Ngân hàng ACB tăng 10 đồng ở chiều mua chuyển khoản, lên 26.160 đồng và tăng 2 đồng ở chiều bán ra, lên 26.357 đồng… Trong khi đó, giá USD tự do quay đầu giảm xuống còn mua vào 26.950 đồng và bán ra 27.090 đồng.

Giá USD sáng 31.3 trong ngân hàng tăng nhẹ ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tăng nhẹ khi chỉ số USD-Index xoay quanh 100,35 điểm, tăng 0,2 điểm so với hôm qua. Hôm qua 30.3 (theo giờ Mỹ), Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell phát biểu trong một cuộc tọa đàm quy mô lớn tại Harvard University cho biết ông vẫn tin rằng kỳ vọng lạm phát vẫn ở mức thấp, bất chấp giá năng lượng tăng cao, do đó Ngân hàng Trung ương chưa cần phải nâng lãi suất để ứng phó. Trong ngắn hạn, ông Powell nhấn mạnh Fed nên bỏ qua những biến động nhất thời của thị trường năng lượng và tập trung vào hai mục tiêu cốt lõi là ổn định giá cả và duy trì tỷ lệ thất nghiệp thấp. Ông tiếp tục khẳng định mức lãi suất trong khoảng 3,5 - 3,75% như hiện nay là “phù hợp” để Fed theo dõi diễn biến kinh tế, bao gồm cả xung đột Iran và tác động của các mức thuế quan đối với giá cả.

Theo một số nhà phân tích quốc tế, đồng USD tăng giá mạnh trong tháng 3 do kỳ vọng vào việc các ngân hàng trung ương sẽ neo lãi suất cao khi chiến sự tại Trung Đông sẽ đẩy lạm phát lên cao. Điều này gây áp lực lên tỷ giá hối đoái tại nhiều nước. Ông Thierry Wizman, chiến lược gia ngoại hối tại Macquarie, phát biểu trên CNBC rằng đồng USD đã tăng giá so với hầu hết các đồng tiền chính và có thể đây là đợt tăng giá tạm thời của USD khi nhắc đến tâm lý trú ẩn an toàn...