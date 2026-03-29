Giá USD hôm nay 29.3.2026: Tăng cao trong khi euro và yen Nhật đi lùi

An Yến
An Yến
29/03/2026 07:33 GMT+7

Giá USD trong nước tiếp tục ghi nhận tăng cao suốt tuần đẩy nhiều ngoại tệ khác đồng loạt đi xuống.

Giá USD trong các ngân hàng thương mại tiếp tục giữ đà tăng. Tại Ngân hàng Vietcombank, giá USD được mua chuyển khoản lên 26.135 đồng, bán ra 26.355 đồng, tăng 16 đồng so với cuối tuần trước. Trong khi đó, Ngân hàng ACB tăng 40 đồng ở chiều mua chuyển khoản, lên 26.150 đồng và tăng 16 đồng ở chiều bán ra, lên 26.355 đồng…

Ngược lại, các ngoại tệ khác quay đầu đi xuống như giá euro tại Vietcombank giảm 99 đồng khi mua chuyển khoản còn 29.862 đồng, bán ra xuống 31.122 đồng; bảng Anh giảm 237 đồng khi mua chuyển khoản xuống 34.506 đồng, bán ra 35.611 đồng; yen Nhật cũng giảm 1,87 đồng, mua vào 162,391 đồng và bán ra 169,10 đồng…

Giá USD tiếp tục tăng ngược chiều euro, yen Nhật

Giá USD thế giới tăng trở lại. Chỉ số USD-Index đạt 100,19 điểm, cao hơn cuối tuần trước 0,69 điểm. Đồng USD đã tăng giá đáng kể khi liên tiếp có những thông tin trái chiều về tình trạng đàm phán giữa Mỹ và Iran. Cuộc chiến tại khu vực Trung Đông đã kéo dài hơn 1 tháng khiến giá dầu vượt lên trên ngưỡng 100 USD/thùng, cao hơn nhiều so với mức trước khi chiến tranh bùng nổ vào cuối tháng 2. Điều quan trọng là giữa một làn sóng báo cáo và tin đồn, eo biển Hormuz vẫn đóng cửa. Tuyến đường thủy quan trọng mà khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của thế giới đi qua đã bị đóng cửa bởi mối đe dọa tấn công của Iran trong nhiều tuần.

Theo một báo cáo từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), cú sốc giá năng lượng do xung đột Iran gây ra đã gây ra áp lực tăng mới đối với lạm phát và tạo ra sự không chắc chắn đáng kể trong triển vọng kinh tế toàn cầu. Các nhà đầu tư đã bắt đầu đặt cược rằng lạm phát tăng đột biến có thể khiến các ngân hàng trung ương, bao gồm cả Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) neo giữ lãi suất ở mức cao. Thậm chí, khả năng tăng lãi suất trong những tháng tới cũng có thể xảy ra. Trong bối cảnh không chắc chắn này, các nhà giao dịch đã tìm đến đồng USD, giúp đồng bạc xanh tăng hơn 2% trong tháng 3…

