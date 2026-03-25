Giá USD hôm nay 25.3.2026: Quay đầu giảm ngược chiều euro, yen Nhật

Sáng 25.3, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.104 đồng, giảm 5 đồng so với hôm qua. Tương tự, giá USD trong các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt đi xuống. Chẳng hạn, Ngân hàng Vietcombank giảm 15 đồng ở chiều mua chuyển khoản, xuống 26.109 đồng và giảm 5 đồng ở chiều bán ra, xuống 26.359 đồng; Ngân hàng ACB giữ nguyên chiều mua chuyển khoản 26.170 đồng và giảm 5 đồng ở chiều bán ra, còn 26.364 đồng…

Ngược lại, các ngoại tệ khác tiếp tục tăng. Cụ thể, giá euro tại Vietcombank tăng 105 đồng khi mua chuyển khoản lên 30.152 đồng, bán ra lên 31.424 đồng; bảng Anh tăng 88 đồng, đưa chiều mua chuyển khoản lên 34.828 đồng, bán ra lên 35.943 đồng. Riêng yen Nhật quay đầu giảm 0,9 đồng khi mua vào xuống 161,90 đồng và bán ra 170,47 đồng…

Giá USD sáng 25.3 quay đầu giảm Ảnh: Ngọc Thắng

Giá USD thế giới quay đầu giảm nhẹ. Chỉ số USD-Index xuống 99,12 điểm, giảm 0,28 điểm so với hôm qua. Dù vậy đồng bạc xanh vẫn đang dao động ở mức cao khi được nhiều nhà đầu tư lựa chọn làm tài sản trú ẩn khi những cuộc tấn công qua lại tại khu vực Trung Đông vẫn tiếp diễn, bất chấp tuyên bố của Tổng thống Donald Trump đang trong quá trình đàm phán.

Ngoài ra, thị trường cũng đang điều chỉnh lại kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Mỹ. Lạm phát dai dẳng có thể làm giảm khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất mạnh, qua đó giữ lợi suất trái phiếu ở mức cao. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng khoảng 5 điểm cơ bản lên 4,384% trong hôm qua - đây là mức cao nhất trong nhiều tháng. Tại châu Á, lợi suất trái phiếu chính phủ Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đồng loạt đi lên. Lợi suất kỳ hạn 10 năm của trái phiếu chính phủ Úc chạm đỉnh kể từ năm 2011, còn tại New Zealand, con số này cũng đạt mức cao nhất từ tháng 5.2024.

Các chuyên gia tại ngân hàng đầu tư BNP Paribas nhận định, Fed có thể tính đến việc tăng lãi suất trong cuộc họp chính sách tháng 4 sắp tới nếu giá năng lượng tiếp tục neo cao. Điều này đã thúc đẩy đồng USD đi lên...



