Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 25.3.2026: Quay đầu giảm ngược chiều euro, yen Nhật

An Yến
An Yến
25/03/2026 08:59 GMT+7

Giá USD trong các ngân hàng đồng loạt quay đầu giảm khi các ngoại tệ khác bật tăng.

Sáng 25.3, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.104 đồng, giảm 5 đồng so với hôm qua. Tương tự, giá USD trong các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt đi xuống. Chẳng hạn, Ngân hàng Vietcombank giảm 15 đồng ở chiều mua chuyển khoản, xuống 26.109 đồng và giảm 5 đồng ở chiều bán ra, xuống 26.359 đồng; Ngân hàng ACB giữ nguyên chiều mua chuyển khoản 26.170 đồng và giảm 5 đồng ở chiều bán ra, còn 26.364 đồng…

Ngược lại, các ngoại tệ khác tiếp tục tăng. Cụ thể, giá euro tại Vietcombank tăng 105 đồng khi mua chuyển khoản lên 30.152 đồng, bán ra lên 31.424 đồng; bảng Anh tăng 88 đồng, đưa chiều mua chuyển khoản lên 34.828 đồng, bán ra lên 35.943 đồng. Riêng yen Nhật quay đầu giảm 0,9 đồng khi mua vào xuống 161,90 đồng và bán ra 170,47 đồng…

Giá USD sáng 25.3 quay đầu giảm

Giá USD sáng 25.3 quay đầu giảm

Ảnh: Ngọc Thắng

Giá USD thế giới quay đầu giảm nhẹ. Chỉ số USD-Index xuống 99,12 điểm, giảm 0,28 điểm so với hôm qua. Dù vậy đồng bạc xanh vẫn đang dao động ở mức cao khi được nhiều nhà đầu tư lựa chọn làm tài sản trú ẩn khi những cuộc tấn công qua lại tại khu vực Trung Đông vẫn tiếp diễn, bất chấp tuyên bố của Tổng thống Donald Trump đang trong quá trình đàm phán.

Ngoài ra, thị trường cũng đang điều chỉnh lại kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Mỹ. Lạm phát dai dẳng có thể làm giảm khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất mạnh, qua đó giữ lợi suất trái phiếu ở mức cao. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng khoảng 5 điểm cơ bản lên 4,384% trong hôm qua - đây là mức cao nhất trong nhiều tháng. Tại châu Á, lợi suất trái phiếu chính phủ Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đồng loạt đi lên. Lợi suất kỳ hạn 10 năm của trái phiếu chính phủ Úc chạm đỉnh kể từ năm 2011, còn tại New Zealand, con số này cũng đạt mức cao nhất từ tháng 5.2024.

Các chuyên gia tại ngân hàng đầu tư BNP Paribas nhận định, Fed có thể tính đến việc tăng lãi suất trong cuộc họp chính sách tháng 4 sắp tới nếu giá năng lượng tiếp tục neo cao. Điều này đã thúc đẩy đồng USD đi lên...


Giá USD hôm nay 24.3.2026: Đô tự do quay đầu giảm

Giá USD hôm nay 24.3.2026: Đô tự do quay đầu giảm

Giá USD trong ngân hàng tiếp tục gia tăng nhưng thị trường tự do quay đầu đi xuống.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận