Giá USD hôm nay 24.3.2026: Đô tự do quay đầu giảm

Sáng 24.3, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.109 đồng, tăng 19 đồng so với hôm qua. Ngay sau đó, giá USD trong các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt tăng. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank tăng 20 đồng, đưa giá mua chuyển khoản lên 26.124 đồng, bán ra 26.364 đồng; Ngân hàng ACB tăng 50 đồng ở chiều mua chuyển khoản, lên 26.170 đồng và tăng 20 đồng ở chiều bán ra, lên 26.364 đồng…

Trong khi đó, giá USD tự do quay đầu giảm khi còn mua vào 27.120 đồng và bán ra 27.250 đồng, thấp hơn cuối tuần qua gần 300 đồng.

Giá USD thế giới quay đầu giảm nhẹ. Chỉ số USD-Index lên 99,40 điểm, giảm 0,2 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh sụt giảm bởi giá vàng và thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Truth Social rằng Mỹ và Iran đã có những cuộc trao đổi rất tốt và hiệu quả về việc chấm dứt hoàn toàn xung đột tại Trung Đông. Đồng thời, ông đã chỉ đạo hoãn toàn bộ các cuộc tấn công quân sự nhằm vào các nhà máy điện và hạ tầng năng lượng của Iran trong thời hạn 5 ngày.

Hợp đồng dầu Brent tương lai quay đầu giảm gần 11% xuống còn 99,94 USD/thùng và dầu WTI của Mỹ giảm hơn 10% xuống 88,13 USD/thùng. Thông tin này giúp chứng khoán Mỹ bật tăng trở lại. Đóng cửa phiên 23.3 (rạng sáng 24.3 giờ Việt Nam), các chỉ số chính đều tăng cao như Dow Jones tăng vọt 631 điểm, tương đương 1,38% lên 46.208,47 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 1,15% đạt 6.581 điểm, và Nasdaq Composite tăng 1,38% lên 21.946,76 điểm.

Một số nhà phân tích quốc tế cho rằng, với bất kỳ áp lực hạ nhiệt nào đối với giá năng lượng, thị trường sẽ giống như một lò xo bị nén đang tìm kiếm lý do để tăng cao hơn. Tuy nhiên, Reuters cho biết, sau thông báo của Tổng thống Donald Trump, các cuộc không kích vẫn tiếp diễn tại Iran, Lebanon và Israel. Những quốc gia Trung Đông khác cũng tiếp tục hứng chịu các đợt tấn công bằng drone của Iran. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cùng ngày trên mạng xã hội X nói rằng ông không trao đổi với Mỹ...