Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 4.3.2026: Đô tự do tăng cao vượt 26.800 đồng

An Yến
An Yến
04/03/2026 08:36 GMT+7

Giá USD thế giới lẫn trong nước tiếp tục xu hướng tăng khi nhà đầu tư lo ngại lạm phát sẽ cao.

Sáng nay (4.3), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.052 đồng, tăng 6 đồng so với hôm qua. Tương tự, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng tiếp tục tăng. Chẳng hạn, Ngân hàng Vietcombank tăng 6 đồng khi mua chuyển khoản lên 26.004 đồng, bán ra 26.304 đồng; Ngân hàng ACB cũng tăng 10 - 15 đồng, đưa chiều mua chuyển khoản lên 26.020 đồng và bán ra 26.304 đồng… Trong khi đó, giá USD tự do được mua vào 26.700 đồng và bán ra 26.850 đồng, tăng hơn 100 đồng so với đầu tuần.

Giá USD hôm nay 4.3.2026: Đô tự do tăng cao vượt 26.800 đồng- Ảnh 1.

Giá USD sáng 4.3 cả thế giới lẫn trong nước đồng loạt tăng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Tại Vietcombank, một số ngoại tệ khác tiếp tục đi xuống như euro giảm 305 đồng khi được mua chuyển khoản 29.906 đồng, bán ra còn 31.168 đồng; bảng Anh giảm 210 đồng khi mua chuyển khoản xuống 34.387 đồng, bán ra 35.489 đồng, thấp hơn hôm qua 21 đồng; yen Nhật cũng giảm 0,22 đồng, đưa giá mua xuống 162,14 đồng và bán ra còn 170,71 đồng...

Giá USD thế giới tăng cao khi USD-Index đạt 99,2 điểm. So với hôm qua, chỉ số đồng USD đã tăng thêm 0,65 điểm. Đồng USD mạnh lên khi nhà đầu tư không còn chắc chắn về triển vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất, trong bối cảnh lo ngại lạm phát gia tăng khi chiến sự tại Trung Đông có nguy cơ kéo dài. Xung đột quân sự giữa Mỹ cùng Israel với Iran đã bước sang ngày thứ 5 với các cuộc tấn công qua lại gia tăng và giá dầu, khí đốt, phân bón... đã tăng vọt khi một quan chức cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết eo biển Hormuz đã bị đóng. 

Theo một số nhà phân tích, khi các nhà đầu tư toàn cầu đổ vào trái phiếu kho bạc trong một cuộc khủng hoảng, điều đó sẽ thúc đẩy tăng nhu cầu đối với đồng USD. Hơn nữa, đồng USD còn được hỗ trợ bởi vị thế của Mỹ như một nhà xuất khẩu năng lượng ròng, cách ly nền kinh tế Mỹ khỏi những cú sốc giá dầu thường ảnh hưởng đến các nền kinh tế phụ thuộc vào nhập khẩu...

Tin liên quan

Giá USD hôm nay 3.3.2026: Ngân hàng tăng cao lên sát 26.300 đồng

Giá USD hôm nay 3.3.2026: Ngân hàng tăng cao lên sát 26.300 đồng

Giá USD trong nước tiếp tục duy trì đà tăng cùng chiều thị trường thế giới.

Khám phá thêm chủ đề

Giá USD giá USD hôm nay giá USD tự do giá euro Bảng Anh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận