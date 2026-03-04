Giá USD hôm nay 4.3.2026: Đô tự do tăng cao vượt 26.800 đồng

Sáng nay (4.3), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.052 đồng, tăng 6 đồng so với hôm qua. Tương tự, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng tiếp tục tăng. Chẳng hạn, Ngân hàng Vietcombank tăng 6 đồng khi mua chuyển khoản lên 26.004 đồng, bán ra 26.304 đồng; Ngân hàng ACB cũng tăng 10 - 15 đồng, đưa chiều mua chuyển khoản lên 26.020 đồng và bán ra 26.304 đồng… Trong khi đó, giá USD tự do được mua vào 26.700 đồng và bán ra 26.850 đồng, tăng hơn 100 đồng so với đầu tuần.

Giá USD sáng 4.3 cả thế giới lẫn trong nước đồng loạt tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Tại Vietcombank, một số ngoại tệ khác tiếp tục đi xuống như euro giảm 305 đồng khi được mua chuyển khoản 29.906 đồng, bán ra còn 31.168 đồng; bảng Anh giảm 210 đồng khi mua chuyển khoản xuống 34.387 đồng, bán ra 35.489 đồng, thấp hơn hôm qua 21 đồng; yen Nhật cũng giảm 0,22 đồng, đưa giá mua xuống 162,14 đồng và bán ra còn 170,71 đồng...

Giá USD thế giới tăng cao khi USD-Index đạt 99,2 điểm. So với hôm qua, chỉ số đồng USD đã tăng thêm 0,65 điểm. Đồng USD mạnh lên khi nhà đầu tư không còn chắc chắn về triển vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất, trong bối cảnh lo ngại lạm phát gia tăng khi chiến sự tại Trung Đông có nguy cơ kéo dài. Xung đột quân sự giữa Mỹ cùng Israel với Iran đã bước sang ngày thứ 5 với các cuộc tấn công qua lại gia tăng và giá dầu, khí đốt, phân bón... đã tăng vọt khi một quan chức cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết eo biển Hormuz đã bị đóng.

Theo một số nhà phân tích, khi các nhà đầu tư toàn cầu đổ vào trái phiếu kho bạc trong một cuộc khủng hoảng, điều đó sẽ thúc đẩy tăng nhu cầu đối với đồng USD. Hơn nữa, đồng USD còn được hỗ trợ bởi vị thế của Mỹ như một nhà xuất khẩu năng lượng ròng, cách ly nền kinh tế Mỹ khỏi những cú sốc giá dầu thường ảnh hưởng đến các nền kinh tế phụ thuộc vào nhập khẩu...