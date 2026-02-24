Giá USD hôm nay 24.2.2026: Đồng loạt tăng cùng euro, bảng Anh

Sáng 24.2, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.053 đồng, tăng 2 đồng so với hôm qua. Ngay sau đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt tăng. Chẳng hạn, Ngân hàng Vietcombank tăng 130 đồng, đưa chiều mua chuyển khoản lên 25.920 đồng, bán ra 26.300 đồng; Ngân hàng ACB tăng 140 đồng khi mua chuyển khoản 25.930 đồng và bán ra 26.290 đồng…

Tương tự, các ngoại tệ khác cũng bật tăng cùng chiều USD. Tại Vietcombank, giá euro tăng 68 đồng khi mua chuyển khoản 30.302 đồng, bán ra lên 31.581 đồng; bảng Anh tăng 113 đồng khi mua chuyển khoản 34.685 đồng, bán ra 35.797 đồng; yen Nhật cũng tăng nhẹ 0,14 đồng, đưa giá mua lên 164,47 đồng và bán ra 173,17 đồng…

Giá USD sáng 24.2 bật tăng cùng euro, bảng Anh ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Trong báo cáo thị trường tiền tệ mới công bố, Bộ phận Phân tích Kinh tế và Thị trường tài chính Techcombank cho biết, tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng đã giảm mạnh từ mức 26.300 xuống dưới 25.900 đồng, thậm chí có thời điểm giao dịch quanh vùng 25.8xx trước tết. Diễn biến này chủ yếu đến từ chênh lệch lãi suất VND - USD chuyển sang mức dương lớn và yếu tố mùa vụ kiều hối trước tết. Tổng hợp các phân tích, báo cáo đưa ra dự báo tỷ giá USD/VND sẽ tăng khoảng 2% trong năm 2026, với xu hướng tăng chủ đạo vào quý 2 - quý 3/2026 trước khi hạ nhiệt dần trong quý 4/2026 theo yếu tố mùa vụ...

Giá USD thế giới tăng trở lại. Chỉ số USD-Index cộng thêm 0,4 điểm, đạt 97,77 điểm. Trong ngày 23.2, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục chỉ trích phán quyết của Tòa án Tối cao bác bỏ kế hoạch thuế quan của ông. Trước đó, ông tuyên bố sẽ nâng mức thuế tạm thời đối với toàn bộ hàng nhập khẩu vào Mỹ từ 10% lên 15% - đây là mức tối đa được luật cho phép. Đồng thời, Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo các quốc gia không nên rút khỏi các thỏa thuận thương mại vừa đàm phán với Mỹ sau khi Tòa án Tối cao bác bỏ phần lớn mức thuế của ông. Tổng thống Donald Trump cũng tuyên bố sẽ áp mức thuế cao hơn nhiều theo các cơ sở pháp lý khác nếu họ “dùng chiêu trò”. Triển vọng các thỏa thuận thương mại của Mỹ vẫn chưa rõ ràng khi Trung Quốc kêu gọi Washington hủy bỏ các biện pháp thuế quan; EU tạm dừng phê chuẩn thỏa thuận và Ấn Độ hoãn các cuộc đàm phán dự kiến... khiến nhà đầu tư giao dịch khá thận trọng.