Giá USD hôm nay 16.2.2026: Ngân hàng nghỉ tết, đô tự do tăng

Sáng 16.2, nhằm 29 tết, các ngân hàng thương mại đang trong kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ nên giá USD và các ngoại tệ không thay đổi. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank vẫn niêm yết chiều mua chuyển khoản 25.780 đồng, bán ra 26.160 đồng; Ngân hàng ACB cũng mua chuyển khoản 25.790 đồng và bán ra 26.150 đồng…

Trong khi đó, giá USD tự do được mua vào 26.550 đồng, bán ra 26.670 đồng, tăng 50 - 60 đồng so với tuần qua.

Giá USD sáng 16.2 tăng trên thị trường tự do ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá USD tăng nhẹ. Chỉ số USD-Index đạt 96,97 điểm, nhích 0,06 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh giao dịch ở mức thấp trong nhiều tháng gần đây. Phát biểu trên CNBC, ông Olivier Bellemare, chuyên gia giao dịch phái sinh cao cấp tại tổ chức tài chính Monex Canada (Montreal), cho biết diễn biến của đồng USD phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường trong lúc chờ đợi những tín hiệu mới từ các ngân hàng trung ương về định hướng lãi suất.

Theo một số nhà phân tích, từ Mỹ, châu Âu đến châu Á - Thái Bình Dương, chính sách tiền tệ đang bước vào một chu kỳ mới: thận trọng, linh hoạt và chú trọng ổn định. Động thái mới nhất của các ngân hàng trung ương lớn cho thấy, giai đoạn kịch tính nhất của chu kỳ thắt chặt tiền tệ đã khép lại. Tuy nhiên, thay vì bước vào thời kỳ nới lỏng rõ rệt, chính sách tiền tệ đang phải cân nhắc giữa hai thái cực: kích thích quá mức có thể khiến lạm phát quay lại, còn thận trọng quá có thể “bóp nghẹt” tăng trưởng. Trong bối cảnh trên, các thị trường tài chính sẽ phản ứng mạnh hơn với từng tín hiệu nhỏ. Đồng USD vốn hưởng lợi suốt thời kỳ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trước đây có thể bắt đầu mất ưu thế nếu Mỹ tiếp tục hạ lãi suất sâu hơn. Với các nền kinh tế mới nổi, điều này vừa mở ra cơ hội hạ áp lực tỷ giá, vừa đặt ra thách thức trong việc duy trì ổn định tài chính...

Cũng phát biểu trên CNBC, ông David Einhorn, nhà sáng lập của Greenlight Capital - dự đoán cơ cấu các tài sản dự trữ toàn cầu sẽ bước vào một thay đổi mang tính bước ngoặt, hay nói cụ thể hơn là các ngân hàng trung ương sẽ thay thế USD bằng vàng khi chính sách thương mại, tài khóa và tiền tệ của Mỹ đang gây ra sức ép dài hạn lên USD...