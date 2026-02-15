Giá USD hôm nay 15.2.2026: Đồng loạt tăng cùng euro, bảng Anh

Giá USD trong các ngân hàng thương mại tiếp tục ghi nhận một tuần đi lên. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank cuối tuần mua vào 25.780 đồng, bán ra 26.160 đồng, tăng 20 đồng so với cuối tuần trước; Ngân hàng ACB tăng 10 đồng khi mua chuyển khoản lên 25.790 đồng và tăng 40 đồng ở chiều bán ra, lên 26.150 đồng…

Cùng chiều USD, các ngoại tệ khác cũng đồng loạt tăng. Tại Vietcombank, giá euro tăng 340 đồng so với cuối tuần trước khi mua chuyển khoản lên 30.221 30.082 đồng, bán ra 31.692 đồng; bảng Anh tăng 397 đồng khi mua chuyển khoản 34.711 đồng, bán ra 36.045 đồng; yen Nhật cũng tăng 4,17 đồng, đưa giá mua lên 164,38 đồng và bán ra 174,15 đồng…

Giá USD cùng các ngoại tệ như euro, bảng Anh đồng loạt tăng trong tuần ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới quay đầu giảm sau một tuần. Chỉ số USD-Index xuống 96,88 điểm, thấp hơn cuối tuần trước 0,75 điểm. Đồng bạc xanh vẫn đi xuống bất chấp báo cáo việc làm của Mỹ mạnh hơn dự kiến. Đồng USD trở nên suy yếu hơn sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này tăng 0,2% trong tháng 1, thấp hơn so với dự báo của các nhà kinh tế là 0,3%. Lạm phát của Mỹ thấp hơn dự kiến khiến nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang (Fed) sẽ đẩy nhanh việc giảm lãi suất trong năm nay.

Xu hướng giảm của đồng USD đã kéo dài từ giữa tháng 1 sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa tăng thuế đối với 8 quốc giá châu Âu kể từ đầu tháng 2. Dù lời đe dọa này đã được rút lại sau khi Mỹ và NATO đạt được thỏa thuận liên quan tới đảo Greenland, đồng USD vẫn tiếp tục chịu sức ép, nhất là sau phát biểu của Tổng thống Trump khi khẳng định giá trị của đồng bạc xanh là "rất tốt". Phát biểu này được giới giao dịch coi là tín hiệu cho thấy Nhà Trắng chấp nhận sự suy yếu của USD. Những yếu tố trên đã thúc đẩy các hoạt động bán tháo USD mạnh hơn trong nửa cuối tháng 1. Do đó, mặc dù Fed quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 1 nhưng đồng USD đến cuối tháng 1 vẫn giảm về gần mức đáy 4 năm tại 96,19 (- 2,1% so với đầu năm)…