Giá USD hôm nay 12.2.2026: Ngân hàng tăng giá USD

Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên tỷ giá trung tâm ở mức 25.050 đồng/USD. Doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trên thị trường liên ngân hàng trong tuần (từ 2 - 6.2) đạt khoảng 756.828 tỉ đồng, bình quân 151.366 tỉ đồng/ngày, giảm 12.090 tỉ đồng/ngày so với tuần trước đó. Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 89% và 7%.

Lãi suất USD bình quân có xu hướng ít biến động và biến động trái chiều ở một số kỳ hạn chủ chốt so với tuần trước. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm tăng nhẹ 0,01%/năm lên mức 3,60%/năm, trong khi lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tháng giảm 0,04%/năm xuống mức 3,63%/năm. Lãi suất USD thấp hơn tiền đồng từ 5 - 7%/năm ở các kỳ hạn khi lãi suất tiền đồng tăng mạnh thời gian gần đây. Điều này sẽ giảm áp lực lên tỷ giá.

Ngân hàng tăng giá USD ẢNH: NGỌC THẮNG

Các ngân hàng tăng giá USD 20 đồng so với ngày trước đó, Vietcombank mua vào lên 25.770 - 25.800 đồng, bán ra 26.180 đồng; ACB mua vào lên 25.790 - 25.820 đồng, bán ra 26.180 đồng… Ngược lại, các ngoại tệ khác giảm. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 80 đồng, mua vào còn 30.073 - 30.376 đồng, bán ra 31.659 đồng; bảng Anh giảm 90 đồng, mua vào 34.509 - 34.858 đồng, bán ra 35.975 đồng…

Giá USD thế giới tăng, chỉ số USD-Index thêm 0,11 điểm, lên 96,91 điểm. Đồng USD tăng mạnh so với đồng EUR và franc Thụy Sĩ sau khi báo cáo việc làm của Mỹ cho thấy những tín hiệu tích cực bất ngờ, củng cố đánh giá về nền tảng vững chắc của kinh tế Mỹ. Theo Bộ Lao động Mỹ, các nhà tuyển dụng đã tạo thêm 130.000 việc làm trong tháng 1, cao hơn đáng kể so với mức dự báo 70.000 việc làm trong cuộc khảo sát các nhà kinh tế do Reuters thực hiện. Số liệu này cho thấy Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nhiều khả năng sẽ tiếp tục trì hoãn các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo. Tỷ lệ thất nghiệp cũng giảm xuống 4,3% trong tháng 1, từ mức 4,4% của tháng 12. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện định giá 94% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp sắp tới, tăng mạnh so với mức 80% của ngày trước đó.