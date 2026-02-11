Giá USD hôm nay 11.2.2026: Đồng loạt giảm trong khi euro bật tăng

Sáng 11.2, giá USD tại các ngân hàng thương mại đồng loạt đi xuống. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank giảm 15 đồng, đưa giá mua xuống 25.700 đồng, bán ra 26.080 đồng; Ngân hàng ACB cũng giảm 60 đồng ở chiều mua, còn 25.720 đồng và giảm 50 đồng ở chiều bán ra, xuống 26.090 đồng…

Giá USD sáng 11.2 trong ngân hàng sụt giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá một số ngoại tệ khác tại Vietcombank biến động trái chiều. Chẳng hạn, giá euro tăng 3 đồng so với hôm qua khi mua chuyển khoản lên 30.318 đồng, bán ra 31.598 đồng; yen Nhật cũng tăng 1,63 đồng khi mua vào 163,85 đồng, bán ra 172,52 đồng... Ngược lại, bảng Anh giảm 65 đồng khi mua chuyển khoản xuống 34.759 đồng, bán ra 35.873 đồng.

Giá USD thế giới vẫn trên đà giảm. Chỉ số USD-Index xuống 96,89 điểm, giảm 0,5 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh vẫn đi xuống sau khi báo cáo doanh số bán lẻ mới nhất cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng trong tháng 12.2025 đi ngang, thấp hơn mức tăng 0,4% theo tháng mà các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát kỳ vọng. Trước đó, doanh số bán lẻ đã tăng 0,6% trong tháng 11.2025.

Trong bối cảnh này, thị trường chứng khoán Mỹ cũng đi xuống. Khép phiên ngày 10.2 (rạng sáng, chỉ số S&P 500 giảm 0,33%, chốt phiên tại 6.941,81 điểm và Nasdaq Composite giảm 0,59% xuống 23.102,47 điểm. Ngược lại, Dow Jones tăng 52,27 điểm, tương đương 0,10%, thiết lập kỷ lục đóng cửa mới tại 50.188,4 điểm. Theo Bloomberg ngày 9.2, thị trường tài chính Mỹ có thể sớm đối diện một đợt bán tháo mới ngay trong tuần này, khi Chỉ số Hoảng loạn nội bộ của Goldman Sachs phát tín hiệu rằng tâm lý nhà đầu tư đang tiến sát mức “cực điểm sợ hãi”, bất chấp đợt phục hồi mạnh vào cuối tuần trước. Các nhà phân tích thuộc bộ phận giao dịch của Goldman Sachs cho biết, tổng lượng bán ra đối với cổ phiếu Mỹ trong tuần này có thể lên đến 33 tỉ USD. Giới đầu tư được cảnh báo cần “chuẩn bị tinh thần”, trong bối cảnh rủi ro biến động mạnh vẫn bao trùm thị trường. Nếu chỉ số S&P 500 giảm xuống dưới mốc 6.707 điểm, Goldman ước tính thêm khoảng 80 tỉ USD nữa có thể bị rút khỏi thị trường trong vòng một tháng kế tiếp...