Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 1.2.2026: Đi lùi ngược euro, bảng Anh

An Yến
An Yến
01/02/2026 07:48 GMT+7

Giá USD tiếp tục ghi nhận một tuần sụt giảm ngược chiều các ngoại tệ khác như euro, bảng Anh.

Giá USD tại các ngân hàng thương mại ghi nhận một tuần sụt giảm. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank cuối tuần mua vào 25.750 đồng, bán ra 26.110 đồng, giảm 271 đồng so với cuối tuần trước. Tương tự, Ngân hàng ACB cũng giảm 330 đồng ở chiều mua chuyển khoản, xuống 25.740 đồng và bán ra giảm 271 đồng, còn 26.110 đồng…

Ngược lại, các ngoại tệ khác ghi nhận tăng sau một tuần. Tại Vietcombank, giá euro tăng 47 đồng so với cuối tuần trước khi mua chuyển khoản lên 30.370 đồng, bán ra 31.652 đồng; bảng Anh tăng 187 đồng, đưa chiều mua chuyển khoản lên 35.030 đồng, bán ra 36.153 đồng; yen Nhật cũng tăng 2,37 đồng khi mua vào 163,89 đồng và bán ra 172,56 đồng…

Giá USD hôm nay 1.2.2026: Đi lùi ngược euro, bảng Anh- Ảnh 1.

Giá USD trong ngân hàng tiếp tục giảm suốt tuần

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới sau khi giảm mạnh trong tuần đã hồi phục trở lại. Chỉ số USD-Index đầu tuần rớt xuống dưới 97 điểm thì đến cuối tuần đạt 97,15 điểm. Dù vậy, chỉ số này vẫn giảm 0,31 điểm so với cuối tuần trước. Đồng bạc xanh hồi phục trở lại sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ đề cử ông Kevin Warsh làm người kế nhiệm Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (Fed) Jerome Powell, kết thúc những đồn đoán của thị trường trong suốt nhiều tháng qua. 

Ông David Bahnsen, Giám đốc đầu tư của The Bahnsen Group, phát biểu trên một chương trình của CNBC rằng ông Warsh có được lòng tin và sự tôn trọng của các thị trường tài chính. Bất kể người nào được ông Trump lựa chọn cho vị trí Chủ tịch Fed tiếp theo đều sẽ giảm lãi suất trong ngắn hạn. Tuy nhiên, ông tin rằng trong dài hạn ông Warsh sẽ là một ứng viên đáng tin cậy.

Dù vậy, đồng USD vẫn giao dịch yếu khi căng thẳng thương mại quốc tế gia tăng. Tổng thống Donald Trump vừa đe dọa thuế quan với các quốc gia giao dịch dầu với Cuba làm tăng thêm những căng thẳng địa chính trị gần đây liên quan đến Iran, Venezuela, Greenland và châu Âu. Các báo cáo rằng ông Trump đang xem xét các cuộc tấn công chống lại Iran đã khiến giá dầu tăng vọt và đè nặng lên chỉ số USD-Index. Điều này cho thấy khả năng hồi phục cao của đồng bạc xanh vẫn khó khăn…


