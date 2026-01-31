Giá USD hôm nay 31.1.2026: Giảm mạnh 170 đồng trong tuần

Các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm mạnh giá USD thêm 80 đồng, Vietcombank mua vào 25.720 - 25.750 đồng, bán ra 26.110 đồng; ACB mua vào còn 25.750 - 26.780 đồng, bán ra 26.140 đồng… Các ngoại tệ khác cũng tiếp tục đi xuống. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 180 đồng, mua vào 30.066 - 30.370 đồng, bán ra 31.652 đồng; bảng Anh giảm 230 đồng, mua vào 34.680 - 35.030 đồng, bán ra 36.153 đồng… Giá USD ghi nhận mức giảm nguyên tuần qua khi ngân hàng giảm giá USD cùng các ngoại tệ khác. Chỉ riêng giá USD đã có mức giảm mạnh nhất trong tuần qua với 170 đồng/USD, tương đương mức giảm 0,64%.

Ngân hàng giảm mạnh giá USD ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới tăng mạnh, chỉ số USD-Index thêm 0,88 điểm, lên 97,13 điểm. Đồng USD tăng sau khi cựu Thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh được lựa chọn giữ chức Chủ tịch Fed kế nhiệm, đồng thời đồng bạc xanh cũng phục hồi trở lại sau đợt bán tháo mạnh hồi đầu tuần mà các nhà phân tích cho là phản ứng thái quá trong ngắn hạn. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chọn ông Warsh lãnh đạo Fed khi nhiệm kỳ của Chủ tịch đương nhiệm Jerome Powell kết thúc vào tháng 5 tới. Ông Warsh được đánh giá là người có khả năng ủng hộ mặt bằng lãi suất thấp hơn, song sẽ không theo đuổi chính sách nới lỏng mạnh tay như một số ứng viên tiềm năng khác.

Trên thị trường phái sinh, các nhà giao dịch hợp đồng tương lai lãi suất Fed đang dự báo tổng mức cắt giảm khoảng 52 điểm cơ bản trong năm nay, trong đó đợt giảm đầu tiên 25 điểm cơ bản nhiều khả năng diễn ra vào tháng 6. Trên thị trường tiền tệ, đồng EUR giảm 0,79% xuống còn 1,1874 USD. Trong khi đó, yen Nhật giảm 0,89% so với đồng USD, xuống mức 154,49 yen. Tuy vậy, tính chung cả tuần, đồng bạc xanh vẫn đang trên đà giảm khoảng 0,8% so với yen.