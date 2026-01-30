Giá USD hôm nay 30.1.2026: Đô Mỹ cùng EUR, bảng Anh... giảm

Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm thêm 9 đồng/USD, lên 25.074 đồng. Các ngân hàng thương mại giảm mạnh giá USD thêm 20 đồng, Vietcombank mua vào 25.790 - 25.820 đồng, bán ra 26.180 đồng; ACB mua vào còn 25.750 - 26.780 đồng, bán ra 26.140 đồng… Các ngoại tệ khác giảm mạnh. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 180 đồng, mua vào 30.231 - 30.536 đồng, bán ra 31.825 đồng; bảng Anh giảm 200 đồng, mua vào 34.903 - 35.255 đồng, bán ra 36.385 đồng…

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần (từ ngày 19 - 23.1) đạt khoảng 625.161 tỉ đồng, bình quân 125.032 tỉ đồng/ngày, giảm 19.862 tỉ đồng/ngày so với tuần trước đó. Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 01 tuần với tỷ trọng lần lượt là 89% và 6%. Lãi suất bình quân USD có xu hướng biến động trái chiều tại một số kỳ hạn chủ chốt so với tuần trước. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm giảm nhẹ 0,01%/năm xuống mức 3,59%/năm, trong khi lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tuần tăng 0,05%/năm lên mức 3,66%/năm.

Ngân hàng giảm giá USD ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới tăng, chỉ số USD-Index thêm 0,28 điểm, lên 96,18 diểm. Đồng USD chịu áp lực vì nhiều nguyên nhân, bao gồm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất, những bất định liên quan đến thuế quan và sự biến động trong chính sách của Mỹ.

Đồng đô la Mỹ nhận được hỗ trợ sau khi Fed giữ nguyên lãi suất, trong bối cảnh Chủ tịch Fed Jerome Powell đánh giá nền kinh tế Mỹ vẫn vững chắc và rủi ro đối với cả lạm phát lẫn việc làm đã giảm bớt. Các số liệu vừa công bố cho thấy, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ giảm nhẹ trong tuần trước, phản ánh mức sa thải vẫn tương đối thấp, dù hoạt động tuyển dụng kém sôi động đang làm gia tăng lo ngại về thị trường lao động.

Việc đồng EUR gần đây vượt mốc quan trọng 1,20 USD đã khiến các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) quan ngại, cảnh báo rằng đà tăng nhanh của đồng tiền này có thể tạo ra các tác động giảm phát.