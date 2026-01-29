Giá USD hôm nay 29.1.2026: Ngân hàng giảm mạnh

Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm thêm 5 đồng/USD, lên 25.083 đồng. Các ngân hàng thương mại giảm mạnh giá USD 20 đồng, Vietcombank mua vào 25.850 - 25.880 đồng, bán ra 26.240 đồng; ACB mua vào còn 25.850 - 26.880 đồng, bán ra 26.240 đồng… Các ngoại tệ khác giảm mạnh. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 100 đồng, mua vào 30.405 - 30.712 đồng, bán ra 32.008 đồng; bảng Anhmua vào 35.090 - 35.444 đồng, bán ra 36.580 đồng…

Ngân hàng giảm mạnh giá USD ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới tiếp tục giảm sâu, chỉ số USD-Index xuống 0,22 điểm, còn 96,13 điểm. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5% - 3,75%, chấm dứt 3 lần cắt giảm lãi suất liên tiếp được thực hiện trong các tháng gần đây. Trong tuyên bố chính sách mới nhất, Fed cho biết lạm phát vẫn ở mức cao trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế duy trì vững chắc, đồng thời hầu như không đưa ra tín hiệu rõ ràng về thời điểm chi phí vay có thể tiếp tục giảm trở lại.

Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết, nền kinh tế Mỹ tiếp tục thể hiện sức chống chịu đáng kể, đồng thời cho rằng các rủi ro liên quan đến lạm phát và việc làm đã giảm bớt so với trước đây, dù vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Fed tiếp tục đánh giá các dữ liệu kinh tế trước khi đưa ra bất kỳ quyết định điều chỉnh lãi suất nào trong thời gian tới. Ông nhấn mạnh, có nhiều kịch bản có thể khiến Fed phải hành động, trong đó bao gồm khả năng thị trường lao động suy yếu rõ rệt hơn hoặc lạm phát giảm về mức mục tiêu 2%.

Kể từ cuộc họp chính sách gần nhất vào tháng 12, khi Fed thực hiện đợt cắt giảm lãi suất thứ ba liên tiếp, các rủi ro gia tăng lạm phát cũng như rủi ro suy giảm việc làm đã giảm bớt. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed lưu ý rằng những rủi ro này vẫn còn tồn tại và cần tiếp tục được theo dõi chặt chẽ.