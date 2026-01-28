Giá USD hôm nay 28.1.2026: Lao dốc trong ngân hàng

Sáng nay (28.1), tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 10 đồng, xuống 25.088 đồng. Tương tự, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng tiếp tục giảm mạnh. Trong đó, Ngân hàng Vietcombank giảm 52 đồng, đưa giá mua USD chuyển khoản xuống 25.940 đồng, bán ra còn 26.300 đồng; Ngân hàng ACB giảm 60 đồng ở chiều mua chuyển khoản, xuống 25.950 đồng và bán ra giảm 50 đồng, còn 26.310 đồng…

Ngược lại, một số ngoại tệ khác bật tăng như giá euro tại Vietcombank cộng thêm 294 đồng, đưa chiều mua chuyển khoản lên 30.886 đồng và bán ra 32.189 đồng; bảng Anh tăng 307 đồng khi mua vào lên 35.521 đồng, bán ra 36.659 đồng; yen Nhật cũng tiếp tục tăng 1,57 đồng khi mua lên 166,92 đồng, bán ra 175,75...

Giá USD sáng 28.1 trong các ngân hàng thương mại giảm mạnh ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tiếp tục đi lùi khi chỉ số USD-Index rớt xuống dưới ngưỡng 97 điểm. Hiện USD-Index xoay quanh 96,02 điểm, giảm 1,02 điểm so với hôm qua. Đồng USD vừa trải qua đợt bán tháo mạnh nhất kể từ cuối tuần trước sau khi xuất hiện thông tin Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh New York đã thực hiện nghiệp vụ "kiểm tra tỷ giá" hiếm hoi đối với cặp tiền tệ USD/yen. Động thái này làm dấy lên đồn đoán trên thị trường về khả năng Fed đang cân nhắc phối hợp với Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) để hỗ trợ đồng yen. Tổng cộng, USD đã giảm hơn 2,26% trong 5 ngày qua so với rổ tiền tệ quốc tế, mức giảm sâu bất thường đối với của đồng tiền này. Chỉ riêng trong phiên 26.1, USD giảm 0,46%, trong khi yen Nhật tăng hơn 3%.

Thị trường hiện tập trung theo dõi cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày của Fed, bắt đầu từ ngày 27.1 và sẽ kết thúc vào cuối ngày 28.1 (theo giờ Mỹ). Lãi suất được dự báo sẽ giữ nguyên, trong khi giới đầu tư chờ đợi cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell. Ông Joe Brusuelas, chuyên gia kinh tế trưởng tại RSM, nhận định tâm điểm sẽ không nằm ở mức lãi suất mà là cuộc họp báo sau đó của Chủ tịch Fed. Ông dự báo Chủ tịch Fed sẽ tận dụng diễn đàn này để đưa ra những lập luận bảo vệ sự độc lập của ngân hàng trung ương trước các phản ứng từ Nhà Trắng...



