Giá USD hôm nay 25.1.2026: Sụt giảm trong khi euro, bảng Anh tăng cao

Giá USD tại các ngân hàng thương mại ghi nhận một tuần sụt giảm. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank vẫn giữ giá mua USD chuyển khoản 26.061 đồng, bán ra 26.381 đồng, giảm 26 đồng ở chiều mua vào và giảm 6 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước. Tương tự, Ngân hàng ACB cũng giảm 20 đồng ở chiều mua chuyển khoản, xuống 26.070 đồng và bán ra giảm 6 đồng, còn 26.381 đồng…

Ngược chiều đồng USD, một số ngoại tệ khác trong ngân hàng bật tăng mạnh. Chẳng hạn, giá euro tại Vietcombank tăng 336 đồng, đưa chiều mua chuyển khoản lên 30.325 đồng và bán ra 31.605 đồng; bảng Anh cộng thêm 290 đồng khi mua vào 34.850 đồng, bán ra lên 35.966 đồng; yen Nhật cũng tăng 0,26 đồng và mua lên 161,65 đồng, bán ra 170,19 đồng…

Giá USD giảm sâu trong khi euro, bảng Anh đi lên ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới quay đầu giảm mạnh trong tuần. Chỉ số USD-Index còn 97,46 điểm, giảm 1,92 điểm so với cuối tuần trước. Đây là mức thấp nhất của chỉ số đồng USD kể từ tháng 5.2025. Tuần qua, các nhà đầu tư đã bị ảnh hưởng mạnh khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ban đầu đe dọa áp thuế đối với châu Âu liên quan đến nỗ lực giành đảo Greenland, rồi bất ngờ từ bỏ ý định này sau khi đạt được thỏa thuận với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos. Nhiều nhà phân tích cho rằng, đồng bạc xanh trượt giá, ngay cả khi lợi suất trái phiếu chính phủ tương đối ổn định cho thấy rủi ro chính trị đang là yếu tố ảnh hưởng lớn hơn đối với đồng tiền này.

Phát biểu trên CNBC, ông Brent Donnelly, chủ tịch công ty môi giới đầu tư Spectra Markets nhận định đồng USD gần như chắc chắn sẽ nghiêng mạnh về xu hướng giảm giá vào thời điểm này, khi thế giới nhận ra "cơn ác mộng chính sách" của Mỹ vẫn chưa kết thúc. Trong khi đó, bà Erica Camilleri, nhà phân tích vĩ mô cấp cao tại công ty quản lý đầu tư Manulife Investment Management cho rằng, với biến động chính sách ngày một lớn, đồng USD đã trở thành "van xả áp" cho các tài sản rủi ro của Mỹ...