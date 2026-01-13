Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 13.1.2026: Ngân hàng đứng yên, đô tự do tuột dốc

An Yến
An Yến
13/01/2026 08:38 GMT+7

Giá USD trong nước biến động trái chiều khi thị trường thế giới dường như đi ngang.

Sáng 13.1, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố không thay đổi khi vẫn duy trì ở mức 25.129 đồng như hôm qua. Tương tự, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đi ngang như Vietcombank tiếp tục niêm yết mua chuyển khoản 26.085 đồng, bán ra 26.385 đồng; Ngân hàng ACB cũng giữ chiều mua chuyển khoản 26.090 đồng và bán ra 26.385 đồng… Riêng giá USD tự do vẫn lao dốc. Hiện giá USD tự do được mua vào 26.730 đồng và bán ra còn 26.830 đồng, giảm 30 đồng so với hôm qua.

Giá USD hôm nay 13.1.2026: Ngân hàng đứng yên, đô tự do tuột dốc - Ảnh 1.

Giá USD sáng 13.1 trong ngân hàng đứng yên nhưng đô tự do tiếp tục giảm

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới không thay đổi nhiều sau một ngày với chỉ số USD-Index vẫn xoay quanh 98,9 điểm. Thị trường không phản ứng nhiều với đề xuất mới của Tổng thống Donald Trump về việc áp trần lãi suất thẻ tín dụng ở mức 10% trong một năm. Phát biểu trên CNBC, ông Rob Williams, Chiến lược gia đầu tư trưởng tại Sage cho rằng, ở một mức độ nào đó thì chuyện này không quá quan trọng. Theo ông, đây chỉ là nhiễu thông tin, thậm chí cũng không đẩy lãi suất đi nhiều…, trọng tâm sắp tới sẽ là dữ liệu về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12.2025 dự kiến sẽ công bố vào ngày 13.1 (theo giờ Mỹ).

Trong khi đó, ngày 11.1, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell xác nhận ông đang bị các công tố viên liên bang điều tra hình sự liên quan đến dự án tu sửa trụ sở chính trị giá 2,5 tỉ USD. Tuy nhiên, ông Powell cho rằng đây chỉ là cái cớ nhằm gây ảnh hưởng tới chính sách tiền tệ của Fed và khẳng định sẽ không khuất phục trước áp lực. Nhiệm kỳ Chủ tịch Fed của ông Jerome Powell sẽ kết thúc vào tháng 5 tới. Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ thay thế Chủ tịch Powell bằng một người ôn hòa hơn. Điều này cũng khiến các nhà đầu tư lo ngại về sự độc lập của Ngân hàng Trung ương Mỹ và triển vọng dài hạn của đồng USD. Một số nhà phân tích còn cho rằng, rắc rối của Chủ tịch Fed cũng có thể ảnh hưởng đến đồng bạc xanh theo hướng suy giảm trong ngắn hạn...

Tin liên quan

Giá USD hôm nay 12.1.2026: Đô tự do kéo dài đà giảm

Giá USD hôm nay 12.1.2026: Đô tự do kéo dài đà giảm

Giá USD trong nước đồng loạt giảm sáng đầu tuần theo đà đi xuống của thế giới.

Khám phá thêm chủ đề

Giá USD giá USD hôm nay giá USD tự do Lãi suất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận