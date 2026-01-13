Giá USD hôm nay 13.1.2026: Ngân hàng đứng yên, đô tự do tuột dốc

Sáng 13.1, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố không thay đổi khi vẫn duy trì ở mức 25.129 đồng như hôm qua. Tương tự, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đi ngang như Vietcombank tiếp tục niêm yết mua chuyển khoản 26.085 đồng, bán ra 26.385 đồng; Ngân hàng ACB cũng giữ chiều mua chuyển khoản 26.090 đồng và bán ra 26.385 đồng… Riêng giá USD tự do vẫn lao dốc. Hiện giá USD tự do được mua vào 26.730 đồng và bán ra còn 26.830 đồng, giảm 30 đồng so với hôm qua.

Giá USD sáng 13.1 trong ngân hàng đứng yên nhưng đô tự do tiếp tục giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới không thay đổi nhiều sau một ngày với chỉ số USD-Index vẫn xoay quanh 98,9 điểm. Thị trường không phản ứng nhiều với đề xuất mới của Tổng thống Donald Trump về việc áp trần lãi suất thẻ tín dụng ở mức 10% trong một năm. Phát biểu trên CNBC, ông Rob Williams, Chiến lược gia đầu tư trưởng tại Sage cho rằng, ở một mức độ nào đó thì chuyện này không quá quan trọng. Theo ông, đây chỉ là nhiễu thông tin, thậm chí cũng không đẩy lãi suất đi nhiều…, trọng tâm sắp tới sẽ là dữ liệu về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12.2025 dự kiến sẽ công bố vào ngày 13.1 (theo giờ Mỹ).

Trong khi đó, ngày 11.1, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell xác nhận ông đang bị các công tố viên liên bang điều tra hình sự liên quan đến dự án tu sửa trụ sở chính trị giá 2,5 tỉ USD. Tuy nhiên, ông Powell cho rằng đây chỉ là cái cớ nhằm gây ảnh hưởng tới chính sách tiền tệ của Fed và khẳng định sẽ không khuất phục trước áp lực. Nhiệm kỳ Chủ tịch Fed của ông Jerome Powell sẽ kết thúc vào tháng 5 tới. Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ thay thế Chủ tịch Powell bằng một người ôn hòa hơn. Điều này cũng khiến các nhà đầu tư lo ngại về sự độc lập của Ngân hàng Trung ương Mỹ và triển vọng dài hạn của đồng USD. Một số nhà phân tích còn cho rằng, rắc rối của Chủ tịch Fed cũng có thể ảnh hưởng đến đồng bạc xanh theo hướng suy giảm trong ngắn hạn...