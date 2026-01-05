Giá USD hôm nay 5.1.2026: Đồng loạt tăng sau kỳ nghỉ lễ

Sáng 5.1, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.124 đồng, tăng 3 đồng so với cuối năm 2025. Đồng loạt, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng tăng thêm 3 đồng. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank mua USD chuyển khoản lên 26.080 đồng, bán ra 26.380 đồng; Ngân hàng ACB giữ nguyên chiều mua 26.110 đồng và cũng tăng 3 đồng ở chiều bán ra, lên 26.380 đồng… Riêng giá USD tự do bật tăng 100 đồng khi được mua vào lên 27.180 đồng và bán ra 27.300 đồng.

Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, rủi ro tỷ giá tại Việt Nam năm 2026 vẫn còn hiện hữu nhưng sẽ giảm bớt so với năm 2025. Đặc biệt từ nửa sau năm 2026, rủi ro này càng giảm mạnh nhờ dòng vốn ngoại từ việc nâng hạng thị trường kỳ vọng vào tháng 9; dòng tiền trú ẩn vào vàng tăng chậm lại; tăng dư thương mại và giải ngân FDI duy trì ổn định. Đồng thời, Mỹ được kỳ vọng sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất ít nhất 1- 2 lần trong năm và Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ can thiệp thị trường khi cần thiết như trong năm 2025 để tránh các biến động bất thường...

Giá USD thế giới tiếp tục tăng. Chỉ số USD-Index đạt 98,57 điểm, cao hơn hôm qua 0,12 điểm. Giá USD bật tăng trở lại trong những ngày cuối cùng của năm 2025 và kéo dài đến nay sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố biên bản cuộc họp tháng 12. Theo nội dung biên bản, Fed chỉ kỳ vọng thực hiện một lần cắt giảm lãi suất trong năm tới, đồng thời phát tín hiệu nhiều khả năng sẽ duy trì mặt bằng lãi suất hiện tại cho đến khi các dữ liệu mới cho thấy lạm phát tiếp tục hạ nhiệt hoặc tỷ lệ thất nghiệp tăng mạnh hơn dự kiến. Quan điểm thận trọng này đã góp phần củng cố sức hấp dẫn của đồng bạc xanh.

Hiện các nhà đầu tư đang chờ một tuần nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng có thể định hướng chính sách của Fed và thị trường toàn cầu. Trong đó có báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 12.2025 của Mỹ sẽ cung cấp manh mối về việc liệu Fed có cắt giảm lãi suất hơn nữa hay không trong bối cảnh nhà đầu tư dự báo cơ quan này sẽ có hai lần giảm lãi suất nhưng nội bộ của Fed lại bị chia rẽ với nhiều quan điểm trái chiều.