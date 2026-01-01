Giá USD hôm nay 1.1.2026: Tăng 3,2% trong năm 2025

Ngân hàng Nhà nước đã tăng tỷ giá trung tâm 794 đồng/USD trong năm 2025, lên 25.121 đồng, tương đương mức tăng 3,2%. Tương tự, các ngân hàng thương mại cũng tăng giá USD khoảng 3,2% trong năm 2025. Vietcombank giảm giá mua USD 30 đồng so với ngày trước đó, còn 26.047 - 26.077 đồng, bán ra giữ nguyên ở mức 26.377 đồng; ACB mua vào 26.080 - 26.110 đồng, bán ra 26.377 đồng… Các ngoại tệ khác tại ngân hàng cũng biến động nhẹ. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 25 đồng, mua vào 30.045 - 30.348 đồng, bán ra 31.653 đồng; bảng Anh giảm 60 đồng, mua vào 34.395 - 34.743 đồng, bán ra 35.883 đồng…

Ngân hàng tăng giá USD 3,2% trong năm 2025 ẢNH: NGỌC THẮNG

Doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần (từ ngày 22 - 26.12) của các ngân hàng trên thị trường liên ngân hàng đạt khoảng 564.994 tỉ đồng, bình quân 112.999 tỉ đồng/ngày, giảm 16.989 tỉ đồng/ngày so với tuần trước đó. Các giao dịch USD có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt 84% và 8%.

Lãi suất USD bình quân các kỳ hạn chủ chốt có xu hướng giảm so với tuần trước. Cụ thể, lãi suất bình quân các kỳ hạn qua đêm và 1 tuần giảm lần lượt 0,01%/năm và 0,02%/năm, đều xuống mức 3,63%/năm. Lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tháng giảm 0,05%/năm xuống mức 3,77%/năm. Lãi suất USD thấp hơn tiền đồng từ 2,2 - 4%/năm, điều này phần nào khiến tỷ giá không chịu nhiều áp lực.

Giá USD trên thị trường thế giới tăng nhẹ, chỉ số USD - Index thêm 0,04 điểm, lên 98,28 điểm. Dù vậy, đồng bạc xanh chịu nhiều áp lực giảm giá khi các đợt cắt giảm lãi suất, lo ngại về tình hình tài khóa và chính sách thương mại thiếu nhất quán dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục phủ bóng lên thị trường tiền tệ. Làm trầm trọng thêm những khó khăn của đồng bạc xanh là các quan ngại xoay quanh tính độc lập của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông dự kiến sẽ công bố lựa chọn cho vị trí Chủ tịch Fed tiếp theo vào khoảng tháng 1, thay thế ông Jerome Powell, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 5 và thời gian qua thường xuyên hứng chịu những chỉ trích gay gắt từ Tổng thống. Trong bối cảnh đó, xu hướng bán đồng USD tiếp tục được duy trì rõ rệt, theo số liệu của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa kỳ hạn Mỹ (CFTC), trạng thái vị thế ròng bán khống vẫn kéo dài từ tháng 4 đến nay.