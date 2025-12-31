Giá USD hôm nay 31.12.2025: Tiếp tục giảm trong ngày cuối năm

Sáng 31.12, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố tiếp tục giảm 3 đồng, xuống 25.121 đồng. Ngay sau đó, giá USD tại Ngân hàng Vietcombank cũng giảm 3 đồng, đưa giá mua USD xuống 26.077 đồng, bán ra còn 26.377 đồng; Ngân hàng ACB tiếp tục giữ nguyên chiều mua chuyển khoản 26.110 đồng và giảm 3 đồng ở chiều bán ra, còn 26.377 đồng…

Riêng giá USD tự do tăng trở lại ở chiều bán ra, lên 27.020 đồng trong khi chiều mua vào đứng yên ở mức 26.940 đồng.

Giá USD sáng 31.12 trong ngân hàng tiếp tục giảm ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Một số ngoại tệ khác cũng đi xuống như giá euro tại Ngân hàng Vietcombank giảm 78 đồng khi được mua chuyển khoản còn 30.373 đồng, bán ra 31.654 đồng; bảng Anh giảm 114 đồng khi được mua vào 34.802 đồng, bán ra còn 35.917 đồng; yen Nhật cũng giảm 0,19 đồng với chiều mua vào xuống 163,79 đồng, bán ra 172,45 đồng...

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM công bố dòng kiều hối dự báo cả năm 2025 sẽ đạt mốc 10,5 tỉ USD, tăng 10,5% so với năm 2024. Đây là mức tăng trưởng rất tích cực, phản ánh niềm tin của kiều bào vào sự ổn định của kinh tế trong nước, chính sách tỷ giá linh hoạt và lãi suất ổn định. Dòng kiều hối này không chỉ phục vụ tiêu dùng mà còn bổ sung nguồn lực quan trọng cho hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như duy trì tỷ giá hối đoái trong nước ổn định. TPHCM thường chiếm khoảng 60% lượng kiều hối cả nước và dự báo năm 2026 nguồn lực này sẽ tiếp tục tăng trưởng.

Giá USD thế giới tiếp tục tăng nhẹ. Chỉ số USD-Index đạt 98,22 điểm, cao hơn hôm qua 0,18 điểm. Đồng bạc xanh đi lên khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm 2,8 điểm cơ bản xuống 4,106% từ mức 4,134% vào cuối tuần qua. Trong khi đó, biên bản cuộc họp tháng 12 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố cho thấy các nhà hoạch định chính sách chia rẽ khá sít sao về quyết định cắt giảm 0,25% lãi suất hồi đầu tháng này. Biên bản cũng phản ánh các cuộc thảo luận về mức độ và tốc độ điều chỉnh lãi suất trong thời gian tới... Điều này đang phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư thay đổi về việc cắt giảm lãi suất của Fed trong năm tới.