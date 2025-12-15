Giá USD hôm nay 15.12.2025: Đồng loạt giảm cùng euro, bảng Anh

Sáng 15.12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.144 đồng, giảm 4 đồng so với cuối tuần qua. Ngay sau đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng quay đầu đi xuống. Chẳng hạn, Ngân hàng Vietcombank giảm 4 đồng, đưa giá mua USD chuyển khoản xuống 26.121 đồng, bán ra 26.401 đồng; Ngân hàng ACB giữ nguyên chiều mua chuyển khoản 26.120 đồng và giảm 4 đồng ở chiều bán ra, xuống 26.401 đồng… Tương tự, giá USD tự do cũng giảm mạnh 20 đồng khi mua vào xuống 27.230 đồng, bán ra 27.330 đồng.

Giá USD và euro, bảng Anh sáng 15.12 đồng loạt giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Diễn biến cùng chiều USD, giá euro tại Vietcombank quay đầu giảm 15 đồng khi mua vào còn 30.336 đồng, bán ra 31.647 đồng; bảng Anh giảm 91 đồng và mua vào xuống 34.580 đồng, bán ra 35.688 đồng; yen Nhật cũng giảm 0,33 đồng khi mua vào còn 164,42 đồng và bán ra 173,11 đồng...

Giá USD thế giới nhích nhẹ sáng đầu tuần với chỉ số USD-Index đạt 98,46 điểm, cao hơn hôm qua 0,07 điểm. Đồng bạc xanh vẫn giao dịch ở mức thấp. Hiện nhà đầu tư đang chú ý đến việc ai sẽ là người làm Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) khi cuộc đua vào vị trí này đang bước vào giai đoạn quyết định. Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc phỏng vấn với The Wall Street Journal (WSJ) vào ngày 12.12 đã tiết lộ hai ứng viên hàng đầu. Ông cho biết đang nghiêng về việc chọn cựu Thống đốc Fed - Kevin Warsh hoặc Giám đốc Hội đồng Kinh tế quốc gia - Kevin Hassett để lãnh đạo Ngân hàng Trung ương Mỹ vào năm tới. Đồng thời, ông nói thêm rằng Warsh hiện đứng đầu danh sách ưu tiên của ông. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng thận trọng khi nhắc đến "một vài người khác cũng tuyệt vời”. Tổng thống Donald Trump là người luôn bày tỏ quan điểm cần giảm mạnh lãi suất. Do đó, nếu ứng viên nào được ông tin nhiệm cho thấy có khả năng Fed trong nhiệm kỳ tới sẽ giảm lãi suất nhiều hơn 1 đợt trong thông báo vừa đưa ra. Nhiều nhà đầu tư cũng dự báo cơ quan này có thể sẽ giảm lãi suất 2 đợt trong năm 2026. Lãi suất đi xuống sẽ kéo theo đồng USD.