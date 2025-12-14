Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 14.12.2025: Đô tự do lao dốc

An Yến
An Yến
14/12/2025 07:38 GMT+7

Giá USD trong nước đồng loạt giảm cùng chiều với thế giới sau khi Mỹ giảm lãi suất.

Giá USD tại các ngân hàng thương mại quay đầu giảm nhẹ ở chiều bán ra. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank mua USD chuyển khoản 26.125 đồng, bán ra 26.405 đồng, giảm 43 đồng ở chiều mua nhưng chỉ giảm 3 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước. Trong khi đó, Ngân hàng ACB giảm 60 đồng ở chiều mua, xuống 26.120 đồng và giảm 3 đồng ở chiều bán ra sau một tuần, xuống 26.408 đồng… Chốt tuần, giá USD tự do cũng giảm mạnh 150 đồng khi mua vào xuống 27.250 đồng, bán ra còn 27.350 đồng.

Giá USD hôm nay 14.12.2025: Đô tự do lao dốc- Ảnh 1.

Giá USD tự do giảm mạnh trong tuần

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Ngược lại, một số ngoại tệ khác tiếp tục tăng. Chẳng hạn, giá euro tại Vietcombank tăng 143 đồng khi mua vào lên 30.380 đồng, bán ra lên 31.662 đồng; bảng Anh tăng 74 đồng khi mua vào lên 34.669 đồng, bán ra lên 35.779 đồng. Riêng yen Nhật quay đầu giảm 1,19 đồng khi mua vào xuống 164,73 đồng và bán ra còn 173,44 đồng…

Ngày 10.12, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện hoán đổi ngoại tệ với các tổ chức tín dụng với hình thức hoán đổi USD với VND (mua USD giao ngay, bán USD kỳ hạn) kỳ hạn 14 ngày, tỷ giá mua giao ngay là 23.948 VND/USD, tỷ giá kỳ hạn 23.958 VND/USD, với hạn mức tối đa 500 triệu USD. Đây là phiên hoán đổi ngoại tệ thứ hai kể từ đầu tháng 12 đến nay. Ngân hàng Nhà nước cho biết việc triển khai nghiệp vụ giao dịch hoán đổi ngoại tệ với các tổ chức tín dụng để ổn định thị trường tiền tệ, đồng thời hỗ trợ ổn định tỷ giá.

Giá USD thế giới tiếp tục đi xuống. Cuối tuần, USD-Index còn 98,39 điểm, giảm 0,6 điểm so với cuối tuần trước. Đồng bạc xanh đi xuống sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố giảm lãi suất 0,25% đúng như dự báo nhưng quyết định này cũng vấp phải ba ý kiến phản đối. Fed cũng dự báo chỉ giảm thêm 1 đợt trong năm 2026 nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn kỳ vọng sẽ có thêm hai lần cắt giảm lãi suất nữa vào năm sau, đưa lãi suất chuẩn của Fed xuống khoảng 3%. Kỳ vọng này cũng làm giảm giá USD...

