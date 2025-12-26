Giá USD hôm nay 26.12.2025: Tiếp tục trượt giảm

Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 5 đồng, còn 25.128 đồng/USD. Vietcombank giảm giá USD 5 đồng, mua vào còn 26.054 - 26.084 đồng, bán ra 26.384 đồng. ACB mua vào giữ nguyên ở mức 26.070 - 26.100 đồng, bán ra 26.384 đồng. Vietinbank giảm giá mua USD còn 26.078 đồng, bán ra 26.384 đồng… Dù giảm nhưng giá USD vẫn ở mức cao kịch trần.

Các ngoại tệ khác trong ngân hàng cùng giảm. Tại Vietcombank, EUR giảm 25 đồng, xuống còn 30.166 - 30.471 đồng chiều mua vào, bán ra 31.754 đồng; bảng Anh giảm 70 đồng, mua vào 34.574 - 34.924 đồng, bán ra 36.042 đồng…

Ngân hàng tiếp tục giảm giá USD và các ngoại tệ khác ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới giảm nhẹ, chỉ số USD - Index xuống 0,01 điểm, còn 97,95 điểm. Đồng USD nhìn chung ổn định đến suy yếu nhẹ trên thị trường quốc tế, trong bối cảnh thanh khoản sụt giảm mạnh do kỳ nghỉ lễ. Giới đầu tư hạn chế mở các vị thế mới, chủ yếu cơ cấu lại danh mục vào thời điểm cuối năm, trong khi tiếp tục đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong năm tới.

Chỉ số USD-Index dao động quanh vùng thấp nhất trong nhiều tuần. Diễn biến này phản ánh áp lực giảm giá kéo dài của đồng USD trong tháng 12, khi thị trường ngày càng tin tưởng rằng Fed đang tiến gần hơn tới chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ. Tính từ đầu tháng 12, DXY hướng tới mức giảm đáng kể, đánh dấu tháng suy yếu mạnh nhất của đồng USD kể từ cuối mùa hè vừa qua.

Trên thị trường tiền tệ châu Âu, USD giao dịch trong biên độ hẹp so với EUR, khi đồng tiền chung châu Âu được hỗ trợ bởi dữ liệu kinh tế tương đối ổn định và lập trường thận trọng của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) liên quan đến thời điểm cắt giảm lãi suất.