Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 26.12.2025: Tiếp tục trượt giảm

Thanh Xuân
Thanh Xuân
26/12/2025 08:54 GMT+7

Các ngân hàng tiếp tục giảm giá USD cũng các ngoại tệ khác, trong khi đồng bạc xanh thế giới giảm nhẹ vào những ngày cuối năm.

Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 5 đồng, còn 25.128 đồng/USD. Vietcombank giảm giá USD 5 đồng, mua vào còn 26.054 - 26.084 đồng, bán ra 26.384 đồng. ACB mua vào giữ nguyên ở mức 26.070 - 26.100 đồng, bán ra 26.384 đồng. Vietinbank giảm giá mua USD còn 26.078 đồng, bán ra 26.384 đồng… Dù giảm nhưng giá USD vẫn ở mức cao kịch trần.

Các ngoại tệ khác trong ngân hàng cùng giảm. Tại Vietcombank, EUR giảm 25 đồng, xuống còn 30.166 - 30.471 đồng chiều mua vào, bán ra 31.754 đồng; bảng Anh giảm 70 đồng, mua vào 34.574 - 34.924 đồng, bán ra 36.042 đồng…

Giá USD hôm nay 26.12.2025: Tiếp tục trượt giảm - Ảnh 1.

Ngân hàng tiếp tục giảm giá USD và các ngoại tệ khác

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới giảm nhẹ, chỉ số USD - Index xuống 0,01 điểm, còn 97,95 điểm. Đồng USD nhìn chung ổn định đến suy yếu nhẹ trên thị trường quốc tế, trong bối cảnh thanh khoản sụt giảm mạnh do kỳ nghỉ lễ. Giới đầu tư hạn chế mở các vị thế mới, chủ yếu cơ cấu lại danh mục vào thời điểm cuối năm, trong khi tiếp tục đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong năm tới.

Chỉ số USD-Index dao động quanh vùng thấp nhất trong nhiều tuần. Diễn biến này phản ánh áp lực giảm giá kéo dài của đồng USD trong tháng 12, khi thị trường ngày càng tin tưởng rằng Fed đang tiến gần hơn tới chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ. Tính từ đầu tháng 12, DXY hướng tới mức giảm đáng kể, đánh dấu tháng suy yếu mạnh nhất của đồng USD kể từ cuối mùa hè vừa qua.

Trên thị trường tiền tệ châu Âu, USD giao dịch trong biên độ hẹp so với EUR, khi đồng tiền chung châu Âu được hỗ trợ bởi dữ liệu kinh tế tương đối ổn định và lập trường thận trọng của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) liên quan đến thời điểm cắt giảm lãi suất.

Tin liên quan

Giá USD hôm nay 25.12.2025: Cùng các ngoại tệ khác đồng loạt giảm

Giá USD hôm nay 25.12.2025: Cùng các ngoại tệ khác đồng loạt giảm

Ngân hàng thương mại giảm mạnh giá USD cùng với các ngoại tệ khác. Đồng bạc xanh trên thị trường thế giới đi xuống khi kỳ nghỉ lễ Giáng sinh khiến các giao dịch ở mức thấp.

Khám phá thêm chủ đề

Giá USD ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Mỹ Lãi suất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận